Президент на заседании Совбеза призвал оценить обстановку в 9 сферах национальной безопасности

Основы безопасности Беларуси обсуждали 3 апреля во Дворце Независимости, где Президент собрал заседание Совбеза. На рассмотрение вынесли доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению.

Александр Лукашенко призвал оценить обстановку в каждой из девяти сфер, а это не только военная, но и информационная, политическая, биологическая, научно-техническая, демографическая безопасность.

Стратегию нужно вырабатывать по всем направлениям для нормальной жизни страны. Совет был довольно закрытым.

Доклад о состоянии нацбезопасности

В зале для Совбеза (который находится на третьем этаже Дворца Независимости, и сюда не ходят с экскурсиями - на то она и безопасность) 3 апреля были не только люди в форме.

Состав участников

Сотрудники Администрации Президента, вице- премьеры, председатель Нацбанка - все они, как сказал Президент, так или иначе задействованы в сферах, отвечающих за нашу безопасность. Поэтому и заседание Совбеза проходило в расширенном составе. На рассмотрение был вынесен доклад о состоянии всех сфер нацбезопасности, а это ни много ни мало 9 направлений.

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Впервые в формате заседания Совета безопасности необходимо предметно обсудить обстановку в каждой из девяти сфер национальной безопасности (политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, биологической, информационной, военной, экологической), отметил глава государства. "Указанные вопросы в полном объеме содержатся в Концепции национальной безопасности, которая была утверждена решением Всебелорусского народного собрания", - добавил Президент.

Он подчеркнул, что концепция - это важнейший документ стратегического планирования, он затрагивает основные интересы людей, их жизненные приоритеты. "В первую очередь гарантии мира и безопасности. Не только сегодня, но и в будущем", - заметил глава государства.

Концепция национальной безопасности для Беларуси

Концепция национальной безопасности была утверждена на Всебелорусском народном собрании. И автоматически встал вопрос, по каким критериям ее оценивать. Безопасность же есть не только военная - демографическая, экологическая, экономическая, информационная, и это не полный список.

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"Хотя в некоторых странах работа с документами, раскрывающими суть происходящих процессов в стране и мире, глубоко засекречена", - заметил глава государства.

Участниками заседания стали члены Совета безопасности, приглашенные должностные лица, которые в рамках своей компетенции непосредственно отвечают за конкретные сферы национальной безопасности, проводят мониторинг динамики по каждому индикатору.

"С докладом я ознакомился. Комплексный документ. Вы дадите ему оценку. Хочу нацелить присутствующих на серьезную работу. Непосредственно от каждого из вас хотел бы услышать реальную оценку ситуации. Четко, объективно доложите о проблемах, которые у нас имеются. Все вопросы, которые будут обсуждаться, мы должны обязательно учесть при подготовке Послания Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию. Очень важно высказаться, кто с чем не согласен, где еще есть узкие места и, главное, что еще необходимо сделать, чтобы эти проблемы решить", - обозначил ряд вопросов белорусский лидер.

Советы такого формата всегда закрытые. Часто на них обсуждаются и темы, связанные с размещением вооружения. Совбез и военную угрозу оценивает по определенным индикаторам. Стянули к границе войска или проводится больше определенного количества учений одновременно - индикатор меняется.

Ситуация на сопредельных территориях

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Мы видим, что сегодня происходит на сопредельной территории, вблизи наших границ, на западном театре военных действий. Смотрим, как наши ближайшие соседи, поляки, прибалты, милитаризируются, усиливают именно агрессивную риторику. Буквально недавно получена информация о том, что в районе Сувалковского коридора поляки разворачивают новые оперативные части, разведывательные батальоны, передислоцируют туда технику, пытаются защититься от мнимой угрозы с востока. Хотя это настолько смешно сегодня выглядит, потому что Вооруженные Силы Беларуси, военная организация государства Беларуси не ставит ставку на увеличение военных бюджетов, на увеличение какого-то количества учений".

Прокомментировал глава Совбеза и другие сферы как человек, так или иначе контролирующий все направления. Вот в демографии, сначала улыбнется генерал, надо дорабатывать всем.

Демографическая безопасность

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Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"В демографии все зависит от нас и от вас в том числе. Если провести анализ, сегодня об этом докладывал вице-премьер, если провести анализ, этим сегодня страдает практически все европейские государства. Сегодня, к сожалению, рождаемость практически во всех европейских государствах ниже порогового значения, по которому мы должны существовать, а смертность превышает сегодня рождаемость отчасти. Но об этом говорят и те демографические ямы 1990 года, начало 2000-х, что связано прежде всего с развалом великой державы - Советского Союза. И республики были брошены на самотек, люди жили в неопределенности, поэтому, наверное, о рождаемости тогда не было мыслей. Поэтому те демографические ямы сегодня оказывают влияние на демографическую безопасность".

Государственный секретарь Совета безопасности подчеркнул, что Беларусь сегодня далеко впереди европейских государств в программах по стимулированию рождаемости и по обеспечению медицинских различных вопросов и направлений. "И Беларусь знает эту проблему, думает об этой проблеме. Эта проблема волнует и Президента, и правительство, поэтому в этом направлении работа идет", - заверил он.

Общий вывод - ситуация стабильна. Но геополитическая ситуация диктует свои правила игры. Те же санкции расслабиться в экономическом направлении нацбезопасности не дадут. То же самое в биологической безопасности.

Под предлогом обеспокоенности возможным распространением опасных вирусов Соединенные Штаты создали биолаборатории в 27 странах - от государств Ближнего Востока до территорий бывшего Советского Союза. Опасно ли это не только для Беларуси? Конечно.

Информационная безопасность при некорректном отношении становится любимым инструментом цветных революций.