Вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен провалился - депутаты не смогли собрать достаточного количества поддержки, чтобы снять ее с поста. Даже несмотря на то что ее подозревают в "аферах века", это не мешает фон дер Ляйен продолжать руководить Евросоюзом.

"Урсула, у нас отмена!" - прозвучало в Европарламенте. Вотум недоверия, который инициировали румынские депутаты, провалился. 360 депутатов из 553 проголосовали против инициативы. 175 поддержали, еще 18 воздержались. Этого оказалось недостаточно, чтобы сместить действующего "президента" Еврокомиссии. Однако голосование подчеркивает нарастающий конфликт между ней и ведущими партиями ЕС из-за скандала с закупками вакцин и того курса, которым фон дер Ляйен ведет Европу.

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Формальным поводом для вотума недоверия стал скандал, который тянется еще с ковидных времен - так называемый "Пфайзергейт". В 2021 году в разгар ковидного кризиса фон дер Ляйен и гендиректор "Пфайзер" Альберт Бурла пролонгировали коммерческий договор на сумму 35 млрд евро о поставке почти 2 млрд вакцин. Тогда это назвали "сделкой века", но по итогу оказалось, что это афера века. 2 млрд доз для населения ЕС в 450 млн человек - то есть доз было закуплено с избытком. По данным Politico, по крайней мере 215 млн доз вакцин стоимостью в 4 млрд евро были просто выброшены, а переговоры о закупках проходили в мессенджере - текстовыми сообщениями и созвонами. Весьма необычный и неформальный подход для такого важного контракта. Журналисты потребовали раскрыть детали, что было в сообщениях, о чем договаривались - в общем, обнародовать детали сделки. Однако оказалось, что сообщений нет - они утеряны. Такое заключение контракта называется коррупцией, в которой фактически уличили главу Еврокомиссии, потому что если бы это был тендер, то имелись бы документы с отчетностью.

Фабрис Лежери, депутат Европарламента (Франция):

"Пфайзергейт" - это не ошибка, а злоупотребление властью. 35 млрд евро государственных денег согласовано по СМС, без объявления тендера, без мандата, без прозрачности. Европейский суд это подтвердил. Вы действовали в одиночку вне каких-либо рамок демократии".

Фабрис Лежери news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70b3805f-b28f-4a64-9429-37dea4d7e012/conversions/4896496c-ad6e-47b4-81af-0e4e9a23bdf1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70b3805f-b28f-4a64-9429-37dea4d7e012/conversions/4896496c-ad6e-47b4-81af-0e4e9a23bdf1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70b3805f-b28f-4a64-9429-37dea4d7e012/conversions/4896496c-ad6e-47b4-81af-0e4e9a23bdf1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70b3805f-b28f-4a64-9429-37dea4d7e012/conversions/4896496c-ad6e-47b4-81af-0e4e9a23bdf1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фабрис Лежери

Скандал, кстати, не помешал фон дер Ляйен в 2024 году переизбраться на новый срок. Более того, Урсула оказалась фактически неприкасаемой, тогда как в любой цивилизованной стране после такого светит даже не отставка, а уголовная статья.

Кстати, фон дер Ляйен не впервые уходит от ответственности - коррупционный хвост тянется от Германии, начиная от абсурдных инноваций чиновницы.

Не шутка, но нынешняя глава ЕК продвигала переоснащение немецких танков креслами для беременных танкистов. Будучи министром обороны Германии, она нанимала внешних консультантов по управлению в США (и опять без тендера), а из немецкого бюджета утекли сотни миллионов евро.

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Когда комиссия бундестага затеяла проверку, служебные мобильные телефоны фон дер Ляйен были конфискованы, но их содержимое оказалось "случайно" удалено. Урсула фон дер Ляйен заверила членов комитета, что в переписке не было ничего важного. И что? И ничего. Дальнейший взлет по карьерной лестнице увеличил и аппетиты фрау фон дер Ляйен.

"Госпожа фон дер Лейен представляет определенные финансовые круги. Понятно, что если бы она в этих коррупционных скандалах была бы одна и не откидывала долю вышестоящему, командованию, начальству и своим покровителям, то ее бы просто-напросто снесли. Она является частью коррупционной, циничной системы, то есть "ничего личного, кроме бизнеса". Поэтому, конечно, у нее очень сильные покровители", - считает научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

Вместе с тем претензии у депутатов Европарламента к ней намного шире, нежели "Пфайзергейт" и пропавшие миллиарды. Противники фон дер Ляйен отмечают, что она фактически узурпировала власть в Евросоюзе.

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Фабрис Лежери:

"Европа управляется в тени от народа. Ваша власть и власть вашей комиссии стала крылом частных интересов, идеологии, которая иногда даже чужда нашей цивилизации. То, что вы называете переходом, тысячи европейцев воспринимают, как наказание. То, что вы называете зеленой политикой, фермеры, ремесленники, промышленники переживают, как удушение. То, что вы называете европейскими ценностями, слишком часто похоже на цензуру над народом, который осмелился думать иначе".

Урсула остается, хотя депутаты грозят повторить и снова инициировать голосование по вотуму недоверия. Хотя при этом вся команда Еврокомиссии с портфелями от Урсулы - у фрау-комиссара имеется неограниченный контроль над политикой Европейского союза. Для этого фон дер Ляйен продвинула в Еврокомиссию своих приятелей, а важные зоны ответственности поделила между несколькими людьми. В этой истории показательно другое: в потемках демократии ЕС глубоко сидят различные формы и коррупции, и махинаций, и кумовства. И от этой пандемии вакцины не изобрели.