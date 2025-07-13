Зааненские и альпийские породы: как в Беларуси развиваются козьи фермы

Лейтмотив всех преобразований в белорусском сельском хозяйстве - по максимуму должно быть все свое. И преобразования успешны. Доказательств много. Например, арбузами, выращенными на белорусских полях, уже давно никого не удивишь, даже бананы попробовали получать в теплицах.

Новый тренд - восстановить подзабытые отрасли животноводства, чем и занялись госплемпредприятия. Про овцеводство наслышаны, а вот под Могилевом работает первая козья ферма. Проект отлично вписался в программу импортозамещения.

Завод по разведению коз - пожалуй, самое милое в животноводстве производство, разве что после кроликов и норок (кстати, такие фермы тоже есть в Беларуси). Завод появился всего пару лет назад, для него закупили в Австрии несколько десятков особей - зааненской и альпийской пород. Они считаются самыми плодовитыми, да и климат с кормами подходит. Обновили на окраине Могилева одну из старых ферм и занялись воспроизводством.

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"Начинали мы со 150 голов, на сегодня имеется уже 687. За 2,5 года понял, что за ними не меньший уход должен быть. Козы любят чистоту", - поделился начальник производственного участка племенного завода по разведению коз Никита Зелинский.

Технология воспроизводства - как и на любых других фермах. Разделение коз происходит по назначению. Некоторые только готовятся стать мамой, некоторые уже вынашивают козлят. В отдельном помещении находятся малыши. Козлята живут в младшей возрастной группе, пока не наберут вес 45 кг. Только затем их переведут в старшую возрастную группу.

Как оказалось, козы являются отличным экспортно ориентированным продуктом. 176 животных буквально на днях продали в Узбекистан. Рассчитывают и на интерес со стороны белорусских фермеров и жителей села, ведь обновить фонд здоровым материалом - главная цель.

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Игорь Гордей, первый заместитель гендиректора РУСПП "Могилевское госплемпредприятие":

"До 95 % коз сегодня содержится у населения. Мы понимаем, что это не та продуктивность, поэтому стоит задача повысить в республике генетику животных, генетический потенциал. Перспектива - удвоить поголовье".

Движение - жизнь. Это касается и сельского хозяйства. На необходимость его развития не раз обращал внимание властей на местах Президент Александр Лукашенко, побывав как на успешных предприятиях, так и начинающих свой путь в производстве. Если дело пошло, надо использовать этот факт по максимуму. И поголовье увеличивать, и объемы производства молока. Кстати, очень ценного продукта.

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Ежедневно с двух доек (обычно они проходят в 7:00 и в 19:00) на заводе получают свыше 700 кг продукта. Объемы небольшие, но они растут, поэтому в срочном порядке проложили логистические маршруты на молокоперерабатыващие заводы.

Первым, кто серьезно ухватился за перспективу, был Мстиславский маслодельный-сыродельный завод. И даже не потому, что город когда-то считался сырной столицей (монахи из монастырей делали отменный продукт), а потому, что имеются технологии мирового уровня.

"Неспроста был выбран наш филиал - мы многие годы работаем над производством сыров многих видов, которые насчитывают уже более 50. Разработали три вида с добавлением козьего молока, куда идут 10-20 % добавки. Они хорошо пользуются спросом у населения", - рассказал директор филиала "Мстиславский" ОАО "Бабушкина крынка" Владислав Тетерюков.

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В общей сложности здесь переработано уже свыше 20 т козьего молока. Оказалось, к сыру с его добавлением есть огромный интерес. Дегустационные блюда на международных выставках с новым продуктом пустеют быстрее всего.

Фермер Дмитрий Крылов опыт козоводства перенимал у лучших животноводов Европы и Америки. В Минской области стал первопроходцем, и вот уже 20 лет ведет успешный бизнес. У него в хозяйстве насчитывается более 500 дойных коз.

Дмитрий Крылов, глава ООО "Козеферма ДАК":

"Коза дает до 8 л молока, есть у нас такие рекорды. В мире есть рекорды до 12 л. Мы выращиваем сами люцерну и травы для кормления животных, что дает значительную экономию".

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Производство организовано по принципу "от поля до прилавка" - это когда сами выращивают корма, разводят племенное стадо и производят готовую продукцию. Конечно, это сыр. Покупателей за эти годы только прибавилось, в том числе за рубежом.