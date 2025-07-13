Деревья вырваны с корнем - как Могилев восстанавливается после урагана

Мощный циклон 9 и 10 июля накрыл сразу несколько областей Беларуси, в том числе и Минск. Ливень с градом сопровождался шквалистым ветром, а деревья вырывало с корнем.

К сожалению, в результате падания дерева погибла женщина, еще 4 человека пострадали, один из них - ребенок. Всем оказали помощь.

С первых часов произошедшего тема была на контроле у Президента. Был организован штаб по ликвидации ЧС, а по телефону глава МЧС Вадим Синявский докладывал Александру Лукашенко об оперативной ситуации и о том, какая работа проводится.

Из поручений - первостепенно решить вопросы, важные для жизнедеятельности населения.

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Сейчас в Могилеве будто происходит одна большая стройка или лесопилка, даже шума машин на дорогах не слышно, ведь повсюду работает спецтехника - жужжат пилы, дробилки. Город совсем недавно отпраздновал 758-й день рождения, тогда он был во всей красе - все было отстроено, реконструировано и модернизировано.

12 июля могилевчане вышли на внеочередной субботник. Они откликнулись оперативно и делали все, что нужно для наведения порядка в городе после страшного урагана.

Стихия была беспощадна и непредсказуема. Уже в 03:00 10 июля в Могилеве заработал областной штаб по ЧС, а люди начали просыпаться под звуки падающих деревьев. Порывы ветра, грозы вызвали повреждения в энергосистеме города. Самый болезненный удар пришелся по ТЭЦ-2.

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Вообще по стране 1,3 тыс. населенных пунктов были отключены от системы электроснабжения. На утро 12 июля в соответствии с поручениями главы государства все было восстановлено - электроэнергия подана во все населенные пункты, доведена до каждого потребителя и промышленного предприятия. Исключением стал ОАО "Могилевхимволокно" - это самый тяжелый участок, там поврежден технологический токопровод.

"У нас есть возможность подавать технологический пар. Постепенно процессы запускаются. Вместе с тем без восстановления этого токопровода полноценный выход на режим работы завода затруднен. В настоящий момент работают инженерный персонал, проектировщики, строители для того, чтобы найти техническое решение. В целом оно найдено. Заканчиваются демонтажные работы по поврежденному токопроводу и реализуется то решение, которое разработали проектировщики", - доложил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

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Ожидается, что полное восстановление электроснабжения на Могилевхимволокне займет не менее недели.

14 июля в пострадавшие от стихии детские сады Могилева вернутся дети. Учреждения дошкольного образования пострадали тоже - деревья на участках повырывало с корнем, в некоторых учреждениях повреждена и кровля. Там, где была аварийная ситуация, работали спасатели, они с частных домов и многоэтажек убирали деревья. Что касается детсадов, то когда на территорию стало безопасно заходить, уборкой начали заниматься работники учреждений и небезразличные граждане.

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Важно, что отключение электричества на работе больниц не сказалось. Где нужно было - подключили генераторы. Как отметили и министр энергетики, и в МЧС, и в Минлесхозе, как работать в таких условиях, белорусы знают - в 2024 году ураган прошелся по Мозырю.

Факт По стране пострадало около 2 тыс. га. леса. Так предварительно подсчитал Минлесхоз.

"В настоящее время привлечены 450 сотрудников лесохозяйственных учреждений и около 60 единиц техники. На помощь Могилеву в устранении неприятных погодных условий направлены 102 работника - вальщики леса. В настоящее время на территории лесного фонда проводятся работы по выявлению и уточнению окончательной площади поврежденных насаждений", -пояснил начальник отдела Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Антон Большаков.

Вся ситуация сейчас аккумулируется и обрабатывается в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС. Спасатели в режиме реального времени отслеживают, куда необходимо направить дополнительные силы. Дальше информацию передают в местные органы - ЖКХ, лесхозы, своим сотрудникам в регионы. По картинке из центра мониторинга понятно, что угрозы жизни людей уже нет. В центре также отслеживают передвижение атмосферных фронтов и получают консультации синоптиков. В случае выявления потенциальных опасностей спасатели незамедлительно оповещают население через СМС.

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Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Мы получили 1,5 тыс. звонков от населения в Могилеве, а в целом в результате прохождения грозового фронта 4,5 тыс. раз граждане обратились на горячие линии об оказании помощи. Свое основное внимание мы сконцентрировали на вопросах реагирования на все эти звонки, на оперативном оказании помощи населению по расчистке уличной дорожной сети, решении задач, связанных с ликвидацией последствий. И, кроме того, это вопросы, связанные с возмещением ущерба населению".

Подобная работа проходит и в регионах. 12 июля в Могилеве прошли заседания комиссий по ЧС. На видеосвязи были абсолютно все районы, каждый доложил, у кого как обстоят дела. Прозвучало и главное требование Президента - не бросать людей, сходить к каждому и узнать, у кого что случилось, кто справляется своими силами, а кому нужна поддержка.

"Ставим каждое обращение на индивидуальный контроль, учитываем особенности граждан, кто это - многодетный он или одинокий. И с учетом их возможности или невозможности самостоятельно выполнить работы будет предлагаться выполнение этих работ специализированными организациями. Об этом мы сегодня говорили на комиссии по ЧС. Работа может считаться законченной только тогда, когда последние домовладения будут восстановлены", - обозначил начальник Могилевского областного управления МЧС Беларуси Дмитрий Голубев.

Пострадавшие могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде единовременного пособия. Для этого необходимо обратиться в территориальные центры соцобслуживания населения по месту жительства. Правда, есть условие - невысокий ежемесячный доход. Это касается также неработающих пенсионеров и инвалидов.

Екатерина Коледа, начальник главного управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Это единовременное пособие, которое предоставляется гражданам либо семьям, у которых средний душевой доход не превышает 150 % бюджета прожиточного минимума. Сегодня это порядка 690 белорусских рублей".