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Посещают рынки и магазины: как сотрудники МАРТ следят за качеством и ценой на товары
Президент Беларуси недавно подписал закон "Об изменении Кодексов по вопросам административной ответственности", но стабильно должно быть и на потребительском рынке. Документ предусматривает административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции.
К слову, лето - самое время свежих фруктов и овощей. В сезон спрос на витаминную продукцию возрастает в разы, потому важен широкий ассортимент и приемлемые цены для покупателя.
Лето - еще и разгар торговли на сезонных рынках Беларуси, а также время, когда есть практически все: глаза разбегаются от изобилия витаминных вкусностей, но всегда интересно, что и почем продают.
Как меняются цены - тема народная. К слову, обращений по ней практически нет, отмечают в МАРТ, а это значит, что покупатели в целом довольны. Но все равно важно держать руку на пульсе.
Рынок в Партизанском районе Минска завлекает покупателей свежими фруктами, овощами и ягодами. Сезон клубники подходит к концу, зато начинается у вишни, малины, голубики с белорусского юга. Прилавки ломятся и от черешни, правда, она пока с большего импортная - молдавская, узбекская. В среднем стоит свыше 20 белорусских рублей за килограмм, хотя есть и белорусская ягода.
А как обстоят дела с картофелем, ведь это все-таки национальный продукт? Цены радуют - можно взять и по 2,5 рубля за килограмм. А вот импортного на рынке практически не найти. Продавцы говорят, зачем завозная, ведь уже есть своя картошка, тем более люди охотнее берут все-таки белорусскую.
Наталья Василевская, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Столкнулись с тем, что практически у 70 % субъектов хозяйствования мы устанавливаем нарушения. В связи с этим и идет подготовка проекта постановления Совета Министров о внесении изменений в правила функционирования рынков, которое предусматривает и расширение полномочий администраций рынков, но и ужесточает спрос за их действия. Поскольку на сегодняшний день нарушения, может быть, не так заметны населению, но они имеют место быть. И, наверное, каждый столкнулся с тем, что видели одни цены на плодоовощную продукцию, регулируемые МАРТ, а на рынке, например, увидели совершенно другие".
Контрольная закупка продолжилась в магазине крупной торговой сети в Заводском районе Минска. Контролеры знают, где и в каких объектах имеются слабые места. Первым делом направились в овощной отдел, где сразу на глаза попался картофель.
О своем визите специалисты заранее не предупреждают - только так можно увидеть реальную картину и услышать отзывы покупателей. Для покупателя важно и качество, точнее, чтобы товар был безопасным. Здесь под пристальным оком все, мониторят и правильность хранения, чтобы на этикетке была вся нужная информация, да и по документам вопросы не возникали, смотрят также и сроки годности.
Кирилл Слабко, начальник главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Нарушения, которые обычно выявляем, связаны с просроченными сроками годности, сроками их выкладки. Для статистики процент выявления товаров со сроками годности примерно около 20 % от объема того, что мониторим. А если брать вообще в целом нарушения, то это порядка 45-50 % на сегодняшний день. То есть, условно, нарушает каждый второй магазин. Но также есть и вопрос тяжести самого нарушения".
Мониторинги проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем. Кстати, в Год благоустройства МАРТ подключает и народный контроль. Ведомство запустило онлайн-опрос, куда о состоянии торговых объектов могут сообщить сами белорусы.