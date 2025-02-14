Лукашенко: Роль микроэлектроники для будущего Беларуси очень важна

Беларусь одна из немногих стран, обладающих компетенциями и производствами в электронике - важной для мира сфере. Передовые технологии - это всегда и обороноспособность, и суверенитет, и независимость государства. У белорусской микроэлектроники есть резервы поднажать в нынешнем году - нарастить объемы производства и добавить по экспорту.

А государство со своей стороны будет придерживаться простой и здравой стратегии: развивать те направления, где у нас есть компетенции и база, вкладываться в такие производства, которые нужны для жизни.

6 десятилетий в микроэлектронике. Именно такой "рабочий стаж" у известного на весь мир "ИНТЕГРАЛА". Почти 40 из них на предприятии работает Ольга Герасимович, еще девчонкой пошла по стопам родителей. Получается - династия! Это сегодня радуют успехи, но в истории завода, помнит, были разные времена.

Ольга Герасимович, сборщик изделий электронной техники ОАО "ИНТЕГРАЛ":

"В 90-е - начало 2000-х был развал, работы не было, простои какие-то, как-то выживали. Конечно, зарплата была мизерная. Сейчас мы уже поднялись, зарплата достойная. Хочется работать, хочется прямо бежать на работу. Народ, конечно, благодарен Президенту за то, что сохранил наши рабочие места. Вы видите, сколько людей! Где бы мы все остались? На улице, что ли? Эта работа действительно для женщин, потому что все мелкое, работа кропотливая. Нужны внимательность, усидчивость, терпение обязательно. Мужчины не смогут работать на этой работе".

Президент посетил холдинг "ИНТЕГРАЛ"

Вниманием "ИНТЕГРАЛ" точно не обделен, на флагмане белорусской микроэлектроники глава государства бывает с завидной регулярностью, начиная с 95 года. Еще на старте своей президентской работы Александр Лукашенко не дал загубить это направление в стране.

Без госучастия вся микроэлектроника канула бы в Лету, как и сами специалисты. Но трудные времена давно позади, сегодня здесь с гордостью говорят о работе холдинга. Под его крылом несколько организаций - есть площадки в Молодечно, Гомеле, Бресте, филиал в Пинске. Получают свой синергетический эффект.

"Те предприятия, которые, грубо говоря, вам когда-то отчасти навесили на плечи, отчасти они нужны вам были, коль брали, работают?" - уточнил у генерального директора ОАО "ИНТЕГРАЛ" Президент.

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"Эти площадки работают эффективно. Все предприятия работают с чистой прибылью, имеют программы развития и развиваются", - проинформировал Андрей Буйневич.

"Молодцы, что взяли заводы, которые когда-то хромали, да и у вас было не очень", - заметил глава государства.

Работа холдинга: растет производство, экспорт, зарплаты

Экономика холдинга складывается очень даже неплохо. За последние годы заметно выросли производство, экспорт, зарплаты. Специфика сложная - будет даже небольшой ликбез для журналистов (не помешает). Если в двух словах, благодаря интегральным микросхемам работают смартфоны и зарядки, компьютеры и телевизоры, бытовая техника и медицинские устройства, промышленные линии и оборонка.

Лукашенко: Есть производства - есть жизнь

Конечно, не так просто разобраться в тонкостях микроэлектронной промышленности и отличать схемы от транзисторов или диодов. Но и без спецзнаний понятно - то, что делает "ИНТЕГРАЛ", востребовано. Кстати, пример этого предприятия лишь подтверждает, что не надо порой изобретать велосипед.

"Мы сейчас очень много - с моей подачи, жесткого требования - говорим о дальнейшем развитии, инвестиционных программах, вложении денег и так далее. Дважды я отклонял всякие инвестиционные программы. Не скажу, что мы уже дошли до того, чего я хотел бы в этих инвестиционных программах. Многое начали, порой то, что могло подождать (оно нужно будет, но могло подождать), и надо заканчивать, иначе развалится то, что начали строить. Но с будущего года мы будем строить по инвестиционным программам только то, что нам нужно для жизни, и прежде всего производства. Есть производства - есть жизнь, нет производства - нет жизни", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"И всегда встает вопрос: а каким же путем идти? Я исходил из жизни и потребовал: давайте будем развиваться в тех направлениях, где у нас есть компетенции и база. Вот, пожалуйста, - микроэлектроника сегодня в топе. Какой искусственный интеллект и прочее - без вас невозможно. И что, мы будем сегодня создавать ракеты космические или же будем развиваться в тех направлениях, где мы умеем что-то делать, соображаем? Поэтому я потребовал, чтобы деньги вкладывали в развитие тех компетенций, которые мы имеем", - сказал Президент.

Эта мысль от Президента звучит уже не впервые - нужно углубляться там, где мы сильны, там, где есть компетенции и основа для работы. Это такая общая стратегия.

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В качестве одного из примеров глава государства привел развитие автомобилестроения и, в частности, производство электромобилей. "Есть сегодня спрос на электромобили, давайте займемся этим. Что для этого надо - электродвигатель. Мы умеем их делать? Умеем. Они не автомобильные - для лифтов и так далее (в Могилеве), но это близко к тому. Развиваемся, и электромобиль - опытный образец - получили. Если будем дальше настойчиво идти, то через год-полтора-два мы будем иметь свой электромобиль. А для этого надо электричество. Атомная станция есть, избыток электроэнергии и прочее. Сегодня думаем, может, и вторую построить, потому что электроэнергия нужна будет всегда. Она избыточной быть не может", - заметил Александр Лукашенко.

Еще одно перспективное направление - производство медицинских препаратов и противовирусных вакцин. "Поставлена задача. В ближайшее время я займусь этой темой, - добавил белорусский лидер. - Мы можем и самолет построить, и то, и другое, и пятое, и десятое. Но для этого надо большие деньги и время. И стоит ли нам этим сегодня заниматься? Давайте вот это, земное, делать и пару-тройку проектов, как атомная станция, БНБК, еще несколько направлений".

Факт В 2025 году продукции предприятия присвоен Государственный знак качества

Предприятие занимает значительную часть рынка интегральных микросхем в России. Стратегические партнеры холдинга и крупные мировые компании по производству электроники из Китая и Юго-Восточной Азии. Зарубежным аналогам наши не уступают. А за микросхему регулируемого стабилитрона "ИНТЕГРАЛ" даже получил Государственный знак качества.

Микроэлектроника - концентрация науки и прогресса

Белорусские микросхемы могут работать четверть века в самых сложных и экстремальных условиях - на лютом холоде и в плюс 125 по Цельсию, под перегрузками и даже космической радиацией. Микроэлектроника - это концентрация науки и прогресса.

А еще микроэлектроника - это командная работа. Производство одной микросхемы - это больше полутысячи операций. На одной сплоховали - и вся работа в брак. Плюс особые требования к материалам, технологической точности, настройке машин. Даже температура и влажность в цеху на сборочной линии не пляшет больше чем полградуса или полпроцента. Кстати, (это было заметно на линии сборки) треть коллектива - молодежь.

Руководитель "ИНТЕГРАЛА": Мы сегодня не испытываем дефицита кадров

Андрей Буйневич, генеральный директор ОАО "ИНТЕГРАЛ":

"Мы сегодня не испытываем дефицита кадров. Наш пятитысячный коллектив, который работает на минской площадке, укомплектован полностью. Это говорит о том, что у людей есть к нам интерес, люди к нам приходят, работают и остаются".

Лукашенко: Передовые технологии - это обороноспособность, суверенитет и независимость государства

Разговор о будущем микроэлектроники продолжат на совещании. Обеспечить развитие отрасли - значит не остаться на обочине прогресса. Передовые технологии - это всегда и суверенитет, и обороноспособность страны.

"Мы сохранили не только производства, но и, что еще важнее, научные, конструкторские, инженерные кадры. Сохранили и развиваем свою школу, учим молодежь. То есть у нас есть очень серьезные, мирового уровня компетенции, - обратил внимание Президент. - В этом направлении мы будем развиваться, двигаться. Будем инвестировать в эти направления, вкладывать средства, потому что мы в этом плане мирового уровня и разработчики, и производители".

Развитие микроэлектроники

Сегодня микросхемы "ИНТЕГРАЛА" - это основа изделий многих отраслей: от силовой и промышленной электроники до космоса. Критически важная база для освоения определена совместно с Россией - она легла в основу программы развития микроэлектроники до 2030 года.

По словам главы государства, за прошедшие два года на ее выполнение направлено почти 500 млн рублей. До 2030 года планируется освоить еще столько же. Суммарный объем выручки по отрасли за программный период должен увеличиться в три-четыре раза.

Президент спросил, как выполняется программа, назрели ли актуальные изменения и дополнения. "Это еще и важно перед встречей с президентом Путиным, чтобы мы могли скорректировать наши шаги, а может быть, что-то и добавить. Как меня информируют, определенные результаты есть. Валютная выручка растет, прибыль увеличивается. Зарплаты на предприятиях в полтора раза выше средней по стране. Уверен: есть резервы для того, чтобы поднажать и в нынешнем году, по максимуму нарастить объемы производства и добавить обязательно по экспорту", - заявил белорусский лидер.

Президент: Необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие

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Миру требуются миллиарды чипов, но при этом и борьба за рынки идет неслабая. Конкуренция будет только жестче. Не развиваться - значит обречь себя на проигрыш.

Необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие.

"Не будешь смотреть в будущее - жизнь твоя недолгая. Нужна постоянная опережающая модернизация предприятий, внедрение новейших технологий, инвестирование в кадры. Деньги на это мы обязаны изыскать. Государство все будет делать для того, чтобы такие деньги найти", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поинтересовался, как ведется работа по подготовке и закреплению специалистов в отрасли, как выстроено взаимодействие с вузами, есть ли проблемы и нужна ли помощь в их решении.

"В нашей промышленности ориентироваться надо на то, что мы будем производить сегодня с развитием на завтра. И деньги вкладывать надо в то, что мы умеем делать. И, как я говорю, два-три проекта, которые мы никогда не осуществляли. То есть надо не только развиваться вглубь, но и расширяться", - обратил внимание глава государства.

Он привел в пример строительство в Беларуси атомной электростанции. До этого в стране атомной энергетикой никогда не занимались. "Это полная новинка. И сегодня мы не просто эксплуатируем эту станцию сами, мы уже можем обойтись без привлечения кадров со стороны. А раньше, я помню, это была дикая проблема. Более того, мы уже помогаем строить атомные станции. Мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта со стороны, допустим, России или какой-то другой страны", - сказал Президент. - Если построим вторую станцию, то мы точно будем самостоятельно строить свои станции, без всякой помощи при комплектовании другой страной. Примерно так мы планируем".

"Вот так потихоньку мы развиваем эти компетенции. Здесь они есть. Их надо развивать. Тем более все, что мы сегодня производим, востребовано - от продуктов питания до интегральных схем", - резюмировал Александр Лукашенко.

Каранкевич о задачах в микроэлектронике: Главное, чтобы мы были в тренде

Спрос на микроэлектронику в мире только растет, поэтому важно быть в тренде. По цене-качеству белорусы конкурируют. На перспективу думаем про импортозамещение и локализацию и новые инвестпроекты в этой сфере в дополнение к семи имеющимся.

"Стоит задача по оптимизации сроков и оптимальному расходованию денежных средств, внедрению в серийное производство новой продукции по результатам реализации всех инвестиционных проектов, - рассказал вице-премьер Виктор Каранкевич. - В высокой степени проработки дополнительно пять инвестиционных проектов, которые тоже планируется реализовать до 2030 года. Стоит задача максимально идти в ногу со временем и обеспечить реализацию тех проектов, продукция которых сейчас востребована как на нашем рынке, так и в других государствах".

В Беларуси намерены реализовать 5 новых проектов в микроэлектронике

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"Имеющиеся в отрасли достижения позволяют существенно наращивать объемы производства. Но поставлена задача посмотреть, как можно в этой части добавить. Несмотря на то что мы имеем 14 экспортных рынков сбыта для нашей микроэлектронной промышленности, географию поставок также будем пересматривать в сторону увеличения. И по объему производства, и по количеству стран, которые будут потреблять продукцию нашей микроэлектронной промышленности".