Президент: В Беларуси самый низкий показатель инфляции среди стран СНГ

Пару лет назад по поручению Александра Лукашенко в стране был создан комплекс мер для регулирования потребительского рынка, который затрагивал не только вопросы ценообразования. И подход выполнил поставленные на тот момент задачи. Что имеем сегодня?! Ключевое - у нас самый низкий показатель инфляции среди стран СНГ - 5,2 % по итогам 2024-го. Но есть группы товаров, по которым статистика не такая позитивная. Президент Беларуси ориентирует: в новой - справедливой - системе ценообразования должен неукоснительно соблюдаться баланс всех интересов: от производителя до потребителя. Нужно создать понятные условия работы и общие правила для всех участников рынка. Совещание получилось очень объемным и дискуссионным. Три часа шло обсуждение - свою точку зрения обосновали правительство, губернаторы и Белстат.

Это факт: любой, кто приезжает в Беларусь, остается в приятном удивлении, понятно, от чистоты, сервиса, но и ассортимента отечественных продуктов и главное - цен на них! И если вдруг что-то не так - какой-то скачок - следует мгновенная реакция на уровне Президента. Такую диктатуру люди оценили!

Лукашенко собрал совещание по новой системе регулирования цен

Все помнят, как было пару лет назад, когда цены резко пошли вверх. Президенту пришлось вмешаться, стали раскручивать клубок проблем. КГК обнародовал зарплаты кассира и владельца торговой сети. Контраст удивил всех. Президент поручил разобраться по справедливости.

"Если что-то где-то не так, значит, мы виноваты. И не надо здесь пенять на какие-то экономические причины", - подчеркнул глава государства.

По его словам, на первый взгляд, этот вопрос сейчас не так актуален для Беларуси, как это было в 2022 году. "Тогда мы наблюдали откровенную ценовую вакханалию. Пришлось вмешиваться, в том числе и Президенту, чтобы остановить данный произвол ультимативно", - отметил глава государства.

За какой бардак с ценами критикует Президент?

Систему привели в порядок знаменитым 713-м Постановлением правительства. Разработали механизм формирования стоимости товара. Под пристальным вниманием в первую очередь оказались продукты питания и повседневного спроса. Правда, не все изменения правильно интерпретировали. Речь никогда не шла о какой-то заморозке цен.

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"По сути, был создан тогда комплексный документ (как считают в правительстве) по регулированию потребительского рынка, который затрагивал не только вопросы ценообразования. Если бы это был комплексный документ, то не было бы кучи жалоб со стороны производителей, продавцов и прочих", - заметил Александр Лукашенко.

"Я не хочу сказать, что те жалобщики, которые обращаются ко мне и в соответствующие органы, абсолютно правы. Да нет, я земной человек. Я понимаю, кто в основном жалуется, что это за люди. Я глубже начинаю смотреть: если у тебя сегодня нет денег для того, чтобы что-то купить (а цены у нас самые низкие в мире, они, может быть, не удовлетворяют всех, но это самые низкие цены в мире), то иди работай. Иди на вторую, на третью работу. Если тебя не берут, давай посмотрим, как ты в школе учился, что у тебя в голове есть. Сегодня лишь бы кого - это не советские времена - на работу не возьмут. Нужен человек, который будет давать результат. С этой точки зрения стань перед зеркалом, посмотри на себя: сможешь ли ты давать этот результат? Вот такая непопулярная позиция, но она жизненная", - сказал глава государства.

Когда правила определили для производителей, импортеров и торговли, не всем это сразу понравилось. Но ни дефицита каких-то товаров, ни пустых полок мы не увидели. Система оказалась рабочей. Но Президент давал понять правительству и особенно в последний год публично часто повторял - предлагайте альтернативу! Контроль за этим вопросом с его стороны будет постоянным.

Как показала практика, выбранная директивно в 2022 году модель позволила выполнить поставленную перед ней в критический момент задачу. По данным статистики, в прошлом году инфляция составила 5,2 % при плане в 6 %. 2025 год начали также спокойно.

"При этом надо учесть, что мы директивно поднимаем некоторые цены. Возьмите ЖКХ, другие направления, топливо. Мы жестко контролируем, и без разрешения властей цены не растут", - обратил внимание Президент. - К слову, у нас один из самых низких показателей среди стран - участниц Содружества. Но надо понимать, что мы по цепочке от сырья до товара не все имеем в стране. Мы по импорту больше половины завозим для того, чтобы производить в нашей экономике товары и продавать. Это большая зависимость. Мы там инфляцию не регулируем. И если нам дешевле не могут продать, мы покупаем по столько, по сколько нам предложат".

Отечественные продукты должны быть доступны людям, и по приемлемым ценам

Президент ориентирует: отечественные продукты должны быть доступны людям, и по приемлемым ценам! Как только начинается зимний сезон, цены на овощи особенно кусаются. Импорт и вовсе по заоблачным ценам - далеко не всем по карману. Да, у людей должен быть выбор, что купить. Но свой качественный ассортимент по адекватным ценам - для Беларуси (как мирового топ-экспортера) дело принципа.

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"Давайте построим теплицы, мы это можем делать. Это мгновенно делается. Давайте построим, и будем получать больше. Тогда мне в правительстве заявили: "Подсветим - и огурцы, и помидоры вырастут сами". Подсветили? Да, подсветили: из тысячи гектаров на 50 подсветили. Да вы светите, не светите - это ваше дело, но должен быть результат", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на себестоимость производимой продукции. По его мнению, она остается высокой.

"Затраты у нас непомерные и отвратительно работаем. Допустим, огурцы и помидоры. Все кричат: "Минусовая рентабельность. Не можем". А кто разобрался с затратами? Хоть один губернатор нос туда воткнул? Я уже не говорю про Снопкова (первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. - Прим.), которому было поручено решить эту проблему. Кто с затратами разобрался? - спросил глава государства. - Если в хозяйстве теплица, и там минус восемь себестоимость получилась. Так вы посмотрите, может, там непонятные затраты. Если так, тогда пускай руководитель ездит на сивом коне, а не на "мерседесе". Или нет? Вы посмотрели, с чего складывается эта себестоимость. Может, этот руководитель всем нам не только к праздникам, но и к утренней или к вечерней трапезе привозит корзинами продукцию? И вы что, думаете, он из своей зарплаты вам привозит? Нет, это все кладется на себестоимость и входит в цену".

Президент пояснил, что он специально утрирует эти факты, чтобы продемонстрировать, из чего порой может складываться себестоимость продукции.

"Давайте посмотрим, какая себестоимость огурца, помидора, и определим (если уже из практики исходить) хозяйства, на которые должны равняться. Оно будет не самое лучшее по рентабельности того же огурца и помидора, но не самое худшее. Тогда худшие будут вынуждены подтянуться до середины, а те, кто выше среднего, будут нормально жить. Кто сегодня мне скажет, где какая себестоимость этого огурца и помидора? Никто. Вот ваша работа", - заметил Александр Лукашенко.

"И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Кто-то это любит из молодежи. Ради бога. Тогда покупайте. Мое дело - обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы способны и производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко о ценах: Роль государства не в надзирательстве, а в создании понятных условий

И в правительстве, и в Администрации Президента - экономисты. На практике не все решает классическая формула формирования цены: предложение/спрос. Все понимают - открытая экономика. На инфляцию влияют и внешние факторы, курс и так далее. Но люди, придя в магазин, будем говорить прямо, не думают обо всех этих тонкостях, а хотят увидеть адекватные ценники. Производители - понятно дело - не хотят работать себе в убыток.

Глава государства рассказал, что перед совещанием ему принесли большой пакет документов, однако, что именно вносит на его рассмотрение правительство, свое промежуточное или итоговое предложение, из них неясно.

"Каждый день фактически допрашивал Снопкова по этому вопросу. Головченко напоминал, что это ваш главный экзамен. Нас смотрят люди, нас поддерживают. Мы все взахлеб радовались, что за нас проголосовали на последних выборах. Народ поверил. А мы что? - задал риторический вопрос Президент. - Еще раз повторяю: идет назначение в правительство - момент, уходите. Сидят, выдумывают какую-то формулу, и у каждого свое мнение в голове. Президент поставил задачу и нарисовал колею, из которой вы не можете выскочить: у нас диктатура. И эту диктатуру народ поддерживает. Делайте".

"Не должно быть жестких методов регулирования, чтобы не навредить экономике. Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей. Там должна быть нормальная рентабельность. Сокращайте затраты", - обозначил ориентиры Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что свои траты, как, например, приобретение новых автомобилей, предприятия не должны вкладывать в себестоимость продукции, иными словами, перекладывать на покупателей. "Так если бы только автомобили. И все приходят, плачут. Не могут работать - пусть не работают. Поставьте всех в равные условия: страна прежде всего", - подчеркнул Президент.

"Роль государства отныне должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы, общих правил поведения для всех участников рынка. Никто к вам не должен бегать и просить отрегулировать цену. Бизнесмены, производители сами должны устанавливать цену на продукцию, но у них тоже должна быть колея - колея справедливости, - заявил Александр Лукашенко. - Выработали вы ее? Послушаем".

Нужно учитывать баланс интересов всех участников цепочки. Президент объяснил, как это видится ему, что значит справедливое ценообразование...

"Во-первых, для потребителя, простого человека, справедливость заключается в отсутствии спекуляций и в разумной цене на конечный продукт. Я не говорю, что "Гуччи", "Версаче" и прочее. Хочешь - покупай импортное. Но мы же можем произвести аналогичный продукт, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Второе. Для предприятий - тех, кто производит - справедливость должна учитывать адекватную прибыль. Но прибыль - это цена минус затраты. Хотите больше прибыли, с "мерседеса" пересаживайтесь на сивого коня. Я по-народному говорю".

Глава государства отметил, что цена на продукт - это в итоге заработная плата работников производства. То есть полученная прибыль должна позволять предприятиям прежде всего обеспечивать достойные зарплаты и собственные инвестиции в производство, а не оседать в карманах руководителей.

"Третье. Справедливость - это максимальное содействие продажам отечественных товаров. Это одно из направлений работы торговли, - уточнил Президент. - Не должно быть так, что импортное сегодня выгоднее продавать, чем отечественное".

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Эта работа требует больших усилий, и проблема действительно сложная. "Это же нагрузка. Кому хочется работать. Так я по-человечески вам говорю: кто не может и не хочет, не сидите на этих должностях. Не хотите - уходите. Я никого не привязал. Сегодня момент красиво уйти. Но отступления не будет, - заявил глава государства. - Мы же с вами все практически вышли если не из нищеты… Я из нищеты. Я знаю, как жилось простым бедным людям. И вы же не министерские детки".

"Вы же не забыли, как живут обычные люди. Давайте им поможем. Бездельников, которые ходят, бряцают языками, заставим работать. Я тоже такое указание дал. На себя взял, распорядился. Вся власть в наших руках", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко потребовал поставить в равные условия частные и государственные предприятия

Формирование цены - один вопрос. Но нужна и система контроля, и управления. Несмотря на досужие разговоры, Президент и сегодня конкретно дал понять, что не делит предприятия на частные и государственные.

Глава государства также рассказал, какие предложения исходят от частного бизнеса: "Давайте зажмем, прижмем государственные предприятия, а от спроса и предложения будут работать частные. Вчера кричали: поставьте нас в равные условия, государственные предприятия и частные. Сегодня говорят: нет, тут вот давайте у нас полная свобода, никаких регулирований быть не должно, а государственные зажмите. Так чего частники хотят? Отношение к частникам и государственным предприятиям должно быть одинаковым - жесткое, в интересах людей", - потребовал Александр Лукашенко.

О своих подходах скажет правительство. Какой будет цифра инфляции по итогам года, президент же за них в первую очередь спросит. Губернаторы пекутся о производителях - ситуация везде разная. Кто-то суперуспешный, кому-то нужно подтягивать финансовые показатели. Работа не в ущерб, тот еще вопрос.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы жестко управляем 80 % потребительской корзины. Напомню, от чего отталкиваемся мы сейчас в рамках нашего предложения. Производителям доведен коридор повышения цен не более 0,3 % в месяц. Все, что выше, необходимо согласовать. Если нами оценивался риск удержания параметра инфляции в установленном коридоре, согласование облисполкомом или министерством отменялись МАРТом. Таких отмен было около 350 за 2024 год".

Президент поинтересовался, зачем, если Караник принял решение, а МАРТ отменил.

"Мы увидели, что это не удержит инфляцию в запланированном коридоре", - пояснил Николай Снопков.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

"У них котловой метод. Отдельные предприятия в стране имеют раздельный учет. Отдельные единицы. Если подорожало на внешних рынках на 60 %, наши предприятия запрашивают повысить цену на ту скумбрию, которую они перерабатывают, только на стоимость роста сырья, ни копейки больше".

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

"На каждом предприятии, даже в одной и той же отрасли, ситуация абсолютно разная. Мы просим для производителя, не надо никаких-то там 30-процентнов рентабельности, но хотя бы работать себе не в убыток. Вот одна просьба".

Новая формула справедливого ценообразования

Так вот, чтобы не было пробелов в этой "колее справедливости", о которой сегодня на протяжении трех часов на совещании говорил Президент, нужна командная работа. Новую систему регулирования цен разработают в связке - и правительство, и губернаторы, и высшие должностные лица. Подходы нужно синхронизировать.

Правительство предложило пока только общее видение формулы справедливой цены. У нее есть как сторонники, так и скептики. По словам главы государства, оценки звучат разные, но в целом эксперты сходятся во мнении, что подходы существующей системы следуют в той или иной степени корректировать.

"Разумный контроль за ценами должен быть сохранен. И вообще, можете не контролировать, ваше дело. Но за результат ответят головой", - предупредил Президент.

Президент привел в пример растущие цены на лекарства и одежду: "На сегодняшний день по результатам различных исследований видно, что население волнует рост цен на лекарства и одежду. Это для людей самые чувствительные позиции. Что, в правительстве это не знают? Так возьмите эти две позиции и отрегулируйте. Чего мы ждем?"

До 25 марта Президенту представят обновленную систему ценообразования

"Правительство предложило два варианта: первый - краткосрочный, второй - среднесрочный. Краткосрочный построен на предложении бизнеса, с которым мы очень плотно, детально отрабатывали подходы, которые устраивали бы бизнес", - рассказал Николай Снопков.

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Именно этот подход правительство взяло за основу и внесло на рассмотрение главы государства. Как пояснил первый заместитель премьер-министра, его суть заключается в корректировке сложившейся системы регулирования цен, работе над ошибками, нивелировании существующих искажений и дисбалансов на основе сложившейся практики.

"Президентом принят такой подход, поручено его доработать совместно с государственными органами, облисполкомами и бизнесом и внести до 1 апреля, лучше - до 25 марта. Работа, в принципе, не сложная, понятная. Что нужно откорректировать, мы понимаем", - заявил Николай Снопков.

Предложение правительства на среднесрочную перспективу заключается в формировании республиканской системы оборота товаров, работ и услуг.

"Основная цель - отслеживание цепочки формирования добавленной стоимости по всему жизненному циклу товара, работы или услуги, - еще раз обратил внимание Николай Снопков. - Таким образом, это будет безусловная информационная основа для принятия правильных управленческих решений, которых от нас требует Президент".

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева по итогам совещания дополнила: "Принято решение о том, что будет доработана существующая система (регулирования цен. - Прим. ред.). При этом поставлена задача, чтобы в доработке участвовали абсолютно все - как губернаторы, которые знают ситуацию в регионах, так и руководители министерств и концернов, которые осуществляют производство потребительских товаров. Это должен быть такой механизм, который позволит упростить работу, но в то же время (что очень важно для населения), чтобы четко было понятно, как будет вести себя цена. Глава государства ставит задачу, чтобы цена была управляемой".