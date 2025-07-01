Президент вручил высшему офицерскому составу генеральские погоны

В Беларуси готовятся к 3 Июля. День Независимости отметим всей страной уже в четверг.

В предпраздничные дни Президент отметил благодарностями отличившихся выпускников военных вузов и вручил высшему офицерскому составу генеральские погоны. На церемонии Александр Лукашенко говорил о той взрывоопасной ситуации, которая складывается вокруг Беларуси и в мире. Горячих точек меньше не становится, а гонка вооружений только набирает обороты. На все агрессивные выпады белорусская армия готова дать самый жесткий отпор.

Церемония награждения выпускников военных вузов

Несмотря на то что до главного государственного праздника еще есть время, в атмосфере уже чувствуется торжественность и особый настрой. Выправка и стать людей в погонах этому точно способствует. Им доверено выстраивать военную безопасность страны. За плечами серьезный этап подготовки. Для большинства это не просто работа – призвание.

Сильная армия - опора страны

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища, генерал-майор:

"К нам приходят уже ребята, которым не надо рассказывать основные принципы патриотизма. Они уже приходят с определенной целью, с определенными видами на жизнь - стать офицером. Наша основная задача - развить качество патриота, качество будущего офицера, командира у этих мальчишек, тем самым повысить уровень офицерского корпуса нашей страны".

Дмитрий Стрешинский, начальник Главной военной инспекции Вооруженных сил, генерал-майор:

"Каждый из нас на этапе выбора своей профессии делал свой осознанный выбор на основе веления своего сердца. В дальнейшем вся наша служба представляет собой офицерскую честь, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу".

Валерий Янушкевич, выпускник факультета Генштаба Военной академии Беларуси:

"Сегодня в нашем государстве политика выстроена так, что идет всемирная поддержка силового блока, в том числе Вооруженных сил Республики Беларусь. И это действительно единственно правильное решение, которое позволяет нам сегодня сохранять мир, стабильность и безопасность в нашей стране".

Защищать отечество - семейное дело

Среди выпускников факультета Генштаба выделяются прекрасные дамы. Екатерина Карпович будет заниматься мобилизационной работой. Говорит, служба родине - это их семейное дело.

Екатерина Карпович, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

"Женщине в Вооруженных силах еще помогает то, что ее окружают все-таки настоящие мужчины всегда, которые готовы в любой момент в трудной ситуации подставить свое плечо. Это, безусловно, призвание. Я выбрала данную профессию потому, что решила продолжить династию своих родителей. У меня папа бывший военный, поэтому я оказалась здесь".

Для Главнокомандующего эта церемония - знак особого отношения к армии и особого уважения к людям, которые всегда на страже.

Александр Лукашенко начнет с исторических параллелей, которые волей-неволей приходят на ум из-за событий на планете и вокруг Беларуси. Кто бы мог подумать, что в год празднования 80-летия Великой Победы мир будет натянут как струна.

Александр Лукашенко заявил, что в западных СМИ усиливается истерия по поводу "угрозы с Востока", а некоторые европейские политики даже высказываются о возможности применения на континенте ядерного оружия. "Не мы, не россияне, как они (на Западе - прим. ред.) нас упрекают. Они об этом заговорили, - отметил глава государства. - Руководством Евросоюза также официально заявлено, что в течение ближайших четырех лет они намерены реализовать программу перевооружения Европы с бюджетом в 800 млрд евро. То ли еще будет".

Президент также обратил внимание на рост напряженности и разрастание конфликтов в различных регионах мира. "Одновременно подожгли Ближний Восток. Израиль атаковал Иран. Снова начинает искрить между Индией и Пакистаном. Продолжается напряженность вокруг Тайваня. А в ряде стран Африки так называемые горячие точки воспринимаются уже почти как естественные природные явления. Самое печальное, что ежедневно гибнут тысячи людей и военных, и мирных. Я уже не говорю об убитых детях".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/103e6fda-81cf-4437-ba39-ff8247ccb0d9/conversions/9f612cab-5a69-4644-b47f-946eb6d75cc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/103e6fda-81cf-4437-ba39-ff8247ccb0d9/conversions/9f612cab-5a69-4644-b47f-946eb6d75cc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/103e6fda-81cf-4437-ba39-ff8247ccb0d9/conversions/9f612cab-5a69-4644-b47f-946eb6d75cc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/103e6fda-81cf-4437-ba39-ff8247ccb0d9/conversions/9f612cab-5a69-4644-b47f-946eb6d75cc9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы также видим, что "просвещенные" европейцы намерены и дальше продолжать бессмысленную бойню в Украине. Как они, уже не маскируясь и не стесняясь, заявляют - до последнего украинца", - сказал Президент.

Президент: Против нас ведется гибридная война

Белорусы на своем веку видели войну и как никто знают цену победы. Пока кто-то размахивает ядерными дубинками, мы призываем к диалогу, миру, укрепляем свою оборону и безопасность.

"Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить, у нас есть", - сказал Президент.

Он отметил, что за три десятилетия в Беларуси создана современная, боеспособная, хорошо вооруженная армия. "На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что ракеты, самолеты и беспилотники - это хорошо, но судьбу любого боя или войны будет решать командир и его подчиненные - солдаты. "Мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу и российскую оборону. Речь идет о технике и вооружениях и, что не менее важно, о профессионализме, сплоченности, морально-волевых качествах солдат и офицеров", - отметил Президент.

Вручение погон высшему офицерскому составу

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a0b6d07-a3da-4d6f-bbac-86b9e85850d0/conversions/69f8e7a7-4a90-4768-a0d1-02f299a47f2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a0b6d07-a3da-4d6f-bbac-86b9e85850d0/conversions/69f8e7a7-4a90-4768-a0d1-02f299a47f2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a0b6d07-a3da-4d6f-bbac-86b9e85850d0/conversions/69f8e7a7-4a90-4768-a0d1-02f299a47f2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a0b6d07-a3da-4d6f-bbac-86b9e85850d0/conversions/69f8e7a7-4a90-4768-a0d1-02f299a47f2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко лично вручает генеральские погоны офицерам. Очередное воинское звание присвоено Дмитрию Стрешинскому, Александру Лавренову, Андрею Расюку и Дмитрию Кучуку.

Из рук Первого и благодарности выпускникам военных вузов Беларуси и России. Формулировка простая - за успехи в учебе. Оценки по военной стратегии или военной экономике, конечно, важны, но это, по сути, спасибо за честь и мужество, верность воинскому долгу и неизменную любовь к родине.

Сергей Горельский, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

"Мы осознаем, что в складывающейся военно-политической обстановке на людей в погонах ложится особая ответственность за защиту Родины. В этих непростых условиях весомый багаж знаний, основанный на опыте современных войн и военных конфликтов, безграничная преданность народу Беларуси и Отечеству, самоотверженность в служении стране являются надежным фундаментом для успешной практической деятельности по защите независимости нашей страны и укреплению ее обороноспособности".

В сентябре пройдут совместные стратегические учения Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025"

С получением диплома Военной академии учеба у офицеров не заканчивается. Уже в сентябре многие примут участие в совместных стратегических маневрах Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". Будут повышать профмастерство и проходить тест на соответствие требованиям современной войны. Президент уверен, что и этот экзамен выдержат с честью. По случаю важного дня - символический бокал игристого.

Анищук Руслан, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

"Служба тяжелая, но всегда есть коллеги, друзья, родственники, которые поддержат, окажут помощь. И благодаря их поддержке, своим усилиям, настойчивости служба будет проще. Порой в решающих ситуациях именно от характера, от стойкости, от мужества человека зависит исход событий".

Министр обороны: Вооруженные силы всегда обеспечат спокойствие, стабильность, суверенитет и независимость

Виктор Хренин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90c5452e-33bc-42b0-bb4d-0653e292f7c9/conversions/08d86ed7-18ae-48b9-a332-f52da5a8e79c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90c5452e-33bc-42b0-bb4d-0653e292f7c9/conversions/08d86ed7-18ae-48b9-a332-f52da5a8e79c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90c5452e-33bc-42b0-bb4d-0653e292f7c9/conversions/08d86ed7-18ae-48b9-a332-f52da5a8e79c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90c5452e-33bc-42b0-bb4d-0653e292f7c9/conversions/08d86ed7-18ae-48b9-a332-f52da5a8e79c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Сегодняшнее нагнетание обстановки, военной истерии, которая под мнимой угрозой якобы от Российской Федерации, Республики Беларусь, что мы там собираемся нападать, мы прекрасно понимаем, для чего это делается. Они вводят в заблуждение, дурят свой народ, чтобы выкачать эти деньги и несметно будут богатеть, конечно, те корпорации, руководители, которые возглавляют. Вот и все. Но для нас это, конечно же, быть всегда готовыми, как требует Президент. Не расслабляться, выполнять свои обязанности, те задачи, которые возложены на людей в погонах, чтобы мы могли всегда обеспечить спокойствие, стабильность, суверенитет, независимость, конституционный строй нашей страны".