Президенту Беларуси представили проект опытного строительства МТК из деревянных конструкций

Президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области представили проект опытного строительства молочно-товарного комплекса из деревянных конструкций, которые произведены из местного сырья, пишет БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, есть ли претензии к строителям. "Пока идем в графике", - доложил управляющий делами Президента Юрий Назаров.

"Я ищу самый дешевый проект, и который будет больше из собственных материалов", - пояснил глава государства причину своего внимания к этому проекту.

Он отметил, что в лесу порой в буреломах гниет много сырья, "а мы не можем сарай из этой древесины построить". "Поэтому ему дано поручение проконтролировать, сколько это будет стоить - деревянная конструкция. И если ее по технологии обработать, сколько она будет стоять", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что представленная ему конструкция простоит и 50 лет, если все сделать и обработать, как положено.

Юрий Назаров доложил, что все деревянные конструкции обработаны на заводе антисептиками и средствами огнезащиты. Использован клееный брус, который хоть и несколько дороже обычного, но более надежен в эксплуатации.

"Ты должен мне посчитать все, начиная от пиления, лесозаготовки. Мы должны четко понимать, сколько это стоит", - еще раз акцентировал внимание Президент.

Он отметил, что данный опыт, если это будет приемлемый вариант, будет тиражироваться по всей стране. Но проект не должен быть слишком дорогим.

"Люди должны получать нормальную зарплату, но цена не должна быть заоблачной. Это важно. Это опытное строительство, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Базу создадим и потихоньку будем подключать земли".

Президент отметил, что сельскохозяйственный холдинг в Управлении делами Президента есть не просто ради надоев и урожаев. "Отсюда должны идти новые и новейшие технологии", - сказал он.

Александр Лукашенко ознакомился с ходом модернизации молочно-товарного комплекса, принадлежащего ОАО "Агро-Лясковичи". Это хозяйство находится в ведении Управления делами Президента. Особенность этих мест на Полесье заключается в большом количестве мелиоративных земель, которые в случае их грамотного содержания способны обеспечить надежную кормовую базу для животноводства.

Сейчас здесь активно перенимают во многом передовой опыт хозяйства "Парахонское" из Пинского района как в строительстве и содержании животноводческих комплексов, так и в растениеводстве. Александр Лукашенко предупредил, что со следующего года спрос за результат будет серьезный. Но нужна трудовая и технологическая дисциплина, с чем порой есть проблемы.

"Мы можем значительно добавить, если дисциплина будет, как у него (в "Парахонском". - Прим. БЕЛТА)", - уверен белорусский лидер.

"За падеж головой будете отвечать. Это не дело, что у нас гибнет скот в XXI веке", - предупредил Александр Лукашенко.

Глава государства осмотрел стройку, пообщался со строителями и подробно расспросил о технологиях. "Красота! Я думаю, ты тут сделаешь образец", - оценил он уже выполненные работы.

Президенту доложили о планах по развитию молочно-товарного комплекса. Здесь значительно увеличится дойное стадо и будут созданы все современные условия для эффективного содержания животных. "Здесь будет полностью цикл", - рассказал директор ОАО "Агро-Лясковичи" Юрий Костренков.

Стоит задача в следующем году привести в порядок и уже имеющиеся сараи для содержания скота, тем самым завершив модернизацию МТК. Это будет хорошим примером для дальнейшего тиражирования на Полесье.