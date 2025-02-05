Президенту Беларуси представили законопроект о статусе председателей рай- и горисполкомов

"Сегодня мы должны окончательно обсудить все вопросы, касающиеся повышения роли районных и городских исполкомов, так называемого базового уровня, и их председателей", - отметил Александр Лукашенко, открывая совещание.

Глава государства напомнил, что на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания в ноябре 2024 года был рассмотрен соответствующий проект указа. Тогда прозвучало много предложений, в том числе и о том, чтобы не издавать указ Президента, а принять закон.