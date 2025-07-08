Президенту показали, как в стране развивается современное козоводство

Ход уборочной кампании, технологии и дисциплина в аграрном деле, а также развитие козоводства - целый ряд актуальных тем для отдельного региона и всей страны 8 июля затронул Президент.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Могилевской области. Там работает единственная в стране государственная козья ферма, где создано племенное стадо с высоким генетическим потенциалом.

Это позволяет обеспечивать импортозамещение и экспортное направление. Развивать козоводство на этой базе начали в 2021 году. Тогда в хозяйство доставили первых животных. Ферма стала пилотным проектом.

До этого в промышленных масштабах козоводство в Беларуси не развивали. С тех пор поголовье нарастили, опробовали поставки за рубеж. Как итог - Президенту доложили, что дело рентабельное. Как последующий итог - Александр Лукашенко потребовал производство нарастить.

Президент ориентирует за предстоящий год удвоить показатели работы и держать высокие темпы в дальнейшем. Высокий спрос позволит хорошо заработать. Перспективным назвал Александр Лукашенко и производство продукции из козьего молока. Глава государства продегустировал и местные продукты: молоко и сыры. Эта линейка продовольствия уже завоевывает рынок. Ниша выгодная для переработчиков. Рентабельность производства и продаж высокая. Также Президенту презентовали 2 молочные породы коз, они неприхотливы и дают высокие удои.

Ход полевых работ Президент оценил на примере местного агрокомбината "Заря". Здесь уже идет уборка озимого ячменя. На эту культуру в последние годы сделана особая ставка в полях. Это было поручением главы государства. Ранние сроки уборки позволяют оперативно получить корма для животноводства, более равномерно задействовать технику перед массовой жатвой. Практика показала, что, соблюдая технологии, можно получить хороший результат.