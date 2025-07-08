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Президенту показали, как в стране развивается современное козоводство
Ход уборочной кампании, технологии и дисциплина в аграрном деле, а также развитие козоводства - целый ряд актуальных тем для отдельного региона и всей страны 8 июля затронул Президент.
Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Могилевской области. Там работает единственная в стране государственная козья ферма, где создано племенное стадо с высоким генетическим потенциалом.
Это позволяет обеспечивать импортозамещение и экспортное направление. Развивать козоводство на этой базе начали в 2021 году. Тогда в хозяйство доставили первых животных. Ферма стала пилотным проектом.
До этого в промышленных масштабах козоводство в Беларуси не развивали. С тех пор поголовье нарастили, опробовали поставки за рубеж. Как итог - Президенту доложили, что дело рентабельное. Как последующий итог - Александр Лукашенко потребовал производство нарастить.
Президент ориентирует за предстоящий год удвоить показатели работы и держать высокие темпы в дальнейшем. Высокий спрос позволит хорошо заработать. Перспективным назвал Александр Лукашенко и производство продукции из козьего молока. Глава государства продегустировал и местные продукты: молоко и сыры. Эта линейка продовольствия уже завоевывает рынок. Ниша выгодная для переработчиков. Рентабельность производства и продаж высокая. Также Президенту презентовали 2 молочные породы коз, они неприхотливы и дают высокие удои.
Ход полевых работ Президент оценил на примере местного агрокомбината "Заря". Здесь уже идет уборка озимого ячменя. На эту культуру в последние годы сделана особая ставка в полях. Это было поручением главы государства. Ранние сроки уборки позволяют оперативно получить корма для животноводства, более равномерно задействовать технику перед массовой жатвой. Практика показала, что, соблюдая технологии, можно получить хороший результат.
Затронули и другие актуальные вопросы в регионе и стране. В частности, необходимо оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса. Прежде Президент поручал передать его в распоряжение населения. Но до сих пор есть случаи бесхозяйственности. Поставлена задача - устранить недочеты до 1 сентября.