3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Президенты Беларуси и РФ намереваются провести встречу 26 сентября
Автор:Редакция news.by
Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина запланирована на 26 сентября. Президенты обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Президента Беларуси Наталью Эйсмонт.
"Встреча президентов Беларуси и России запланирована на завтра. Повестка известна - весь комплекс региональных и двусторонних отношений", - сказала она.