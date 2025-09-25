Президенты Беларуси и РФ намереваются провести встречу 26 сентября

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина запланирована на 26 сентября. Президенты обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Президента Беларуси Наталью Эйсмонт.