Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Президенты Беларуси и РФ намереваются провести встречу 26 сентября

Флаги Беларуси и России стоят на столе
Фото: sb.by

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина запланирована на 26 сентября. Президенты обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Президента Беларуси Наталью Эйсмонт.

"Встреча президентов Беларуси и России запланирована на завтра. Повестка известна - весь комплекс региональных и двусторонних отношений", - сказала она. 

Разделы:

ПрезидентРоссия

Теги:

Президент БеларусиПрезидент РоссииАлександр ЛукашенкоВладимир Путин