Промышленность и внезапная проверка ВС Беларуси - Президент заслушал доклады Турчина и Вольфовича

Что происходит в отечественной промышленности и как внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси вышла на финишную прямую. Президент заслушал подробные доклады премьер-министра Александра Турчина и Госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

Доклад премьер-министра включал актуальные вопросы внутренней повестки и взаимодействия с ключевыми партнерами Беларуси на внешнеэкономическом треке.

Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра

Также доложено об итогах состоявшейся в первой половине дня встречи Александра Турчина с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Отдельной и одной из главных тем доклада стала работа промышленного сектора Беларуси в целом. В частности, снижение объемов производства (по объективным и субъективным причинам) и экспорта в январе-августе, о чем говорят данные статистики. Президент потребовал от премьер-министра серьезно заняться отраслью, обратить внимание на данное направление.

Задачи для белорусского легпрома

По итогам прошедшего в понедельник, 13 октября, у главы государства кадрового дня также предметно обсудили задачи, которые стоят перед белорусской легкой промышленностью и конкретными предприятиями, на которых обновилось руководство.

По итогам доклада премьер-министр ответил на вопросы журналистов.

По словам Александра Турчина, один из главных вопросов, который обсуждался с главой государства, касался нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси.

"Буквально сегодня мы завершили, скажем так, полугодовую непростую работу с нашими российскими партнерами по условиям функционирования этой отрасли на среднесрочную перспективу на взаимовыгодных условиях, которые позволяют нашим нефтеперерабатывающим заводам эффективно работать", - проинформировал он.

Премьер-министр обратил внимание, что принятые правительством меры в этом периоде уже дали значительный экономический эффект для отечественных предприятий. Он "исчисляется не одной сотней миллионов долларов".

Александр Турчин отметил, что вопрос работы отрасли рассматривался также в контексте ситуации на рынке нефтепродуктов в соседних странах. "Я доложил Президенту, что ситуация на внутреннем рынке с обеспечением нефтепродуктами у нас стабильная и никаких потрясений просто не может быть", - сказал он.

Турчин рассказал о сотрудничестве с Россией

Одной из тем доклада стало сотрудничество Беларуси и России в промышленности - текущее состояние и перспективы дальнейшего его развития. Весь комплекс этих вопросов обсуждался на состоявшейся 15 октября встрече Александра Турчина с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. По ее итогам принято решение диверсифицировать поставки на российский рынок за счет новой продукции. "Нам надо не только смотреть на традиционные продукты, которые мы поставляем на рынок Российской Федерации, но говорить о новых товарах, продуктах, в которых нуждается рынок России и которые мы можем производить", - пояснил премьер-министр.

В качестве примера он привел лесозаготовительные машины "Амкодор". Россия крайне заинтересована в их поставках. И на встрече с министром промышленности и торговли было решено в сжатые сроки осуществлять поставки на российский рынок. "Процесс этот идет, конечно, но нам его очень быстро надо финализировать. Уже буквально со следующего года начинать интенсивные поставки этих машин на рынок Российской Федерации", - уточнил Александр Турчин.

Он рассказал, что в повестке его встречи с Антоном Алихановым были и другие вопросы, в том числе проблемные. "Но большую часть из них мы решили в ходе сегодняшней нашей встречи, - заверил премьер-министр. - В конце года пройдет совместная коллегия двух министерств промышленности. В широком составе наши коллеги еще раз это все подробно обсудят, обсудят перспективы нашего сотрудничества и найдут пути решения тех или иных проблемных вопросов".

Беларусь рассчитывает активизировать сотрудничество с партнерами по СНГ

В разговоре руководителя правительства с главой государства речь шла в том числе об экспортной деятельности. "Ближайшая перспектива - это страны - наши ближайшие партнеры, страны СНГ. Прежде всего Казахстан и Узбекистан - две очень крупные экономики, наши давние партнеры", - сказал Александр Турчин.

К сожалению, по целому ряду направлений сотрудничество с этими странами в последнее время было не на том уровне, на котором должно быть, уверен он. Поэтому в ноябре 2025 года планируется два визита правительственных делегаций в эти страны, чтобы придать импульс двусторонним отношениям. "Это близкие нам страны. Мы друг друга прекрасно понимаем, у нас великолепные отношения на уровне руководства этих стран, наших глав государств, правительств. Поэтому мы обязаны вывести наши отношения на тот уровень сотрудничества, который соответствует уровню наших политических отношений", - подчеркнул премьер-министр.

Турчин рассказал о ситуации в промышленности

Журналисты поинтересовались, как обстоят дела в промышленном секторе, который глава государства поручал курировать Александру Турчину лично. "Промышленность играет огромную роль в экономике нашей страны. Задачи - эффективная работа промышленности как любой из отраслей экономики. Понятна обеспокоенность Президента состоянием промышленности. И у правительства обеспокоенность вызывает состояние нашего машиностроения. Это связано как с рядом объективных, так и субъективных причин", - пояснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что на данном этапе очень важно выработать четкие механизмы и понимание того, как эти предприятия должны работать для того, чтобы обеспечивать эффективную работу, текущую прибыль, выплачивать людям достойную заработную плату и обслуживать свои финансовые обязательства. "Поэтому я тоже не скажу, что сильный любитель этого метода управления, но некоторые предприятия мы фактически будем брать на ручное управление. По крайней мере на какой-то период. Для того чтобы контролировать те процессы, которые там происходят", - добавил Александр Турчин.

Необходимость этого он объяснил в том числе тем, чтобы руководители не шли по пути простых решений. "Что такое простое решение? Произвести продукцию, ее на склад отправить или отправить ее своим дилерам за границу, не получив за это деньги. Решение гениальное по своей простоте, но несет очень большие последствия в виде отсутствия оборотных средств и резкого ухудшения финансового состояния", - отметил руководитель правительства.

"Эффективная работа, сбалансированный рост - это является определяющим фактором для развития предприятий. Поэтому промышленность под нашим особым контролем", - подчеркнул он.

Александр Турчин обратил внимание, что в этом году уже были найдены решения, которые позволили целому ряду предприятий повысить эффективность работы.

Турчин рассказал о стратегии развития "Беллегпрома"

Исходя из недавних кадровых назначений на предприятиях легпрома, журналисты спросили премьер-министра, какие задачи ставились перед новыми руководителями, какова стратегия развития отечественной легкой промышленности в целом.

Он отметил, что легкая промышленность страны представлена концерном "Беллегпром" и огромным количеством предприятий, которые в него не входят. Это и государственные, и частные субъекты хозяйствования, которые занимаются швейным производством и работают по-разному - кто-то успешно, кто-то менее успешно.

В числе крупных предприятий концерна "Беллегпром" - ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", обувные фабрики, ОАО "Камволь", Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Оршанский льнозавод. "Что касается Беллегпрома, там необходимо принятие системных решений, - подчеркнул Александр Турчин. - Мы уже не один раз, в том числе на уровне главы государства, рассматривали работу этих предприятий. Но, к сожалению, иногда так получается, что меры государственной поддержки, которые даются, позволяют только на относительно небольшой период времени стабильно функционировать этим предприятиям. А дальше приходится опять идти к Президенту и просить о той или иной помощи".

"Задача нового руководства концерна как раз выработать системные меры, - продолжил он. - Я не говорю про 20 или 30 лет. Это, наверное, невозможно. По крайней мере на какую-то среднесрочную перспективу - меры, которые необходимы для стабильного функционирования этих предприятий".

Недавно по решению Президента обновилось руководство на нескольких крупных предприятиях промышленного сектора, новые руководители уже представлены трудовым коллективам. И правительство ожидает от них прежде всего всестороннего комплексного анализа текущей ситуации, а также предложений либо выработки мер, которые должны ситуацию улучшить. "Я не хочу сказать, что на каждом из них ситуация плоха. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Но их задача (новых руководителей - прим. ред.) - анализ и выработка мер и предложений по улучшению ситуации, - заявил премьер-министр. - На этих предприятиях работает немало наших людей, поэтому мы должны обеспечить их эффективную работу".

По словам Александра Турчина, в ближайшее время правительство будет предлагать главе государства кадровые решения и по другим структурам. "Потому что сейчас время, которое требует принятия решений, ответственности и понимания, что за твоей спиной как руководителя стоят коллективы. И ты должен работать, чтобы твои коллективы имели уверенность в завтрашнем дне", - отметил он.

Александр Лукашенко заслушал доклад Госсекретаря Совета безопасности

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл журналистам подробности доклада главе государства о проверке воинских частей и подразделений, которая проводится Государственным секретариатом Совета безопасности по поручению Главнокомандующего.

"Глава государства в очередной раз заслушал доклад о ходе проверки, которая, кстати, вышла на финишную прямую. Вообще все, что касается подготовки структурных элементов военной организации государства, Президент держит на личном контроле и постоянно интересуется, где готовятся и чем занимаются наши структурные подразделения в первую очередь Вооруженных Сил", - сказал Александр Вольфович.

Госсекретарь обратил внимание, что того требует военно-политическая обстановка, складывающаяся вокруг Беларуси: "Все, что касается защиты суверенитета, территориальной целостности страны, ее национальных интересов, в приоритете у главы государства. Поэтому Вооруженным Силам и другим структурам военной организации государства всегда уделяется такое внимание".

По словам Александра Вольфовича, главе государства было подробно доложено о ходе проверки. Все воинские части, приведенные в боевую готовность, совершили довольно протяженные марши и вышли на полигоны, которые были определены в соответствии с распоряжением. "Сегодня на полигонах проходят контрольные занятия по предметам боевой подготовки - огневой, тактической, инженерной", - уточнил он.

Госсекретарь отметил, что с проверяемыми подразделениями постоянно находятся сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности, которые отслеживают ход проверки. "Я в онлайн-режиме владею информацией о ходе проверки", - добавил он.

Кроме предметов боевой направленности, проверяется физическая подготовка военнослужащих. По словам Александра Вольфовича, это важный элемент контроля. "Помимо этих занятий, с подразделениями спланированы контрольные занятия по физической подготовке. Основу составляют силовые упражнения и упражнения на выносливость - то, что нужно военнослужащему на поле боя, исходя из современного опыта проведения боевых действий", - констатировал он.

Особенностью проверки госсекретарь Совбеза назвал ее проведение по завершению военного учебного года. Военнослужащие отработали весь комплекс мероприятий, начиная от одиночной подготовки до слаживания подразделений. "Они демонстрируют то, чему их научили в ходе занятий по боевой подготовке в воинских частях и подразделениях. Исходя из этой проверки, можно будет сделать выводы о том, все ли мы учли в программах боевой подготовки для наших военнослужащих", - подчеркнул Александр Вольфович.

В Беларуси изучают современный опыт ведения боевых действий

Журналисты поинтересовались у Александра Вольфовича, насколько опыт проведения специальной военной операции в Украине учитывается в белорусской армии. Тем более российские союзники готовы делиться этим опытом. Кроме того, у госсекретаря Совета безопасности спросили, отрабатывались ли подобные элементы в ходе проверки воинских частей и подразделений.

"Несомненно, опыт специальной военной операции и вообще ведения боевых действий в других конфликтах по миру в наших Вооруженных Силах учитывается. Эти изменения внесены в программы боевой подготовки. Конечно, упор при проверке мы делаем как раз на то, как это учитывается, - сказал Александр Вольфович. - Когда планировали нашу проверку, мы как раз учитывали формы и способы ведения боевых действий, которые отрабатываются сегодня в ходе специальной военной операции".

По его словам, во время проверки внимание акцентировалось на слаженности действий подразделений в составе малых групп, а также штурмовых подразделений. Внимание также уделялось умению военнослужащих оборудовать районы в инженерном плане с учетом опыта специальной военной операции. "Это принцип такой: "закопался" чем глубже, замаскировался - значит, тем больше шансов на выживание и выполнение задач", - подчеркнул он.

Проверялось также умение противодействовать беспилотным летательным аппаратам и применять средства радиоэлектронной борьбы. "Конечно же, это учитывается. Нужно учить военнослужащих тому, что нужно для того, чтобы выжить на поле боя и выполнить поставленные задачи", - добавил Александр Вольфович.

Госсекретарь Совбеза отметил, что этому способствовали и проведенные недавно учения "Запад-2025". "Наши российские коллеги в ходе этих учений поделились с нами тем практическим опытом (не на словах, а на деле), который они получают в ходе специальной военной операции. Сегодня это учитывается в наших Вооруженных Силах при подготовке наших военнослужащих", - отметил он.

Журналисты спросили Александра Вольфовича, насколько Вооруженные Силы Беларуси соответствуют всем требованиям времени. Госсекретарь заверил, что на вооружении белорусской армии имеются самые современные образцы. При этом упор делается не на увеличение количества военной техники или численности Вооруженных Сил, как это происходит у западных соседей Беларуси. Тем не менее армия регулярно оснащается новейшими образцами вооружения и военной техники.

Белорусская армия делает упор на качество

"Наша задача от Президента такая - не количеством, а качеством мы должны уметь побеждать своего врага", - напомнил он.

Александр Вольфович обратил внимание, что в Вооруженных Силах Беларуси есть самые современные самолеты Су-30СМ2, вертолеты Ми-35, комплексы "Тор-М2К", БТР-82. Танки модернизированы до уровня Т-72Б2 и Т-72Б3. Он также отметил радиолокационные комплексы "Роса", отечественные беспилотные летательные аппараты, например "Чекан" и "Миротворец".

Развиваются средства радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, добавил он: "Это тоже очень важно. Средства радиоэлектронной борьбы и умение их применять сегодня, наверное, даже в большем приоритете для защиты войск и критически важных объектов инфраструктуры государства".

"Наша задача - не количеством, а качеством уметь побеждать своего врага. Поэтому упор делается на качество, на те современные средства вооруженной борьбы, которые сегодня выпускаются нашими предприятиями оборонного сектора экономики", - обозначил ключевой принцип госсекретарь Совбеза.

"Ежегодно, по-моему, около 80 новейших образцов вооружения и военной техники принимается на вооружение в Вооруженные Силы и другие структуры военной организации государства. У нас все есть, чтобы надежно защищать нашу любимую Беларусь", - заверил госсекретарь Совбеза.

Журналисты уточнили у госсекретаря Совета безопасности, каким образом выбирались воинские части и подразделения для проверки. "Конечно, мы не проверяем бездумно одни и те же воинские части. В первом полугодии мы делали упор на проверку войск Западного оперативного командования. Во втором полугодии мы перенаправили наши усилия на проверку войск Северо-Западного оперативного командования, то есть приоритеты разделяются, - пояснил он. - Помимо этого, проверяются наши средства Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Мы планируем полеты контрольных целей и смотрим, как их обнаружили и отреагировали наши Военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны, как спланировали противодействие неопознанным, скажем так, летательным объектам".