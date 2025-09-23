Развитие сферы услуг и поддержка регионов: Турчин раскрыл приоритеты новой пятилетки в Беларуси

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин раскрыл основные подходы к новой программе социально-экономического развития страны на предстоящую пятилетку. Ключевой принцип, заложенный в документ, уже утвержденный главой государства, - реалистичность и выполнимость.

Как отметил Александр Турчин, концептуальные подходы к программе одобрены президентом, а окончательное утверждение состоится на Всебелорусском народном собрании.

"Глава государства одобрил концептуальные подходы. При мне формировалась не одна программа, работа в регионах формирует правильное качество работы - надо выполнять свои обещания. Поэтому мы подходили к разработке именно с точки зрения реальности выполнения параметров, которые закладываем", - подчеркнул премьер-министр.

Основанием для планирования стали тщательные расчеты ресурсов. Правительство оценивало возможности бюджета, банковской системы и собственные средства предприятий.

"Можно строить и выдавать какие-то интересные, фантастические идеи, но должно это все понимать, а сколько стоит реализация. Мы понимаем объемы ресурсов нашей экономики", - заявил Александр Турчин.

Программа также ориентирована на выполнение предвыборной программы главы государства. При этом, по словам премьера, уровень развития должен соответствовать вызовам XXI века. На эти цели будут направлены десятки миллиардов рублей.

Один из ключевых приоритетов - опережающее развитие сферы услуг.

"Сегодня структура нашей экономики говорит о том, что удельный вес сферы услуг в ВВП должен увеличиваться. Тем более у нас есть неплохие компетенции в этом, например, наш знаменитый IT-сектор", - пояснил премьер-министр.

Еще одна важная задача - решение проблем урбанизации и стимулирование развития малых городов.

"Все стремятся в города. Как стимулировать людей, чтобы они задерживались в небольших населенных пунктах и райцентрах - это очень сложная задача, которая стоит в предстоящую пятилетку", - констатировал Александр Турчин.