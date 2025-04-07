Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России

Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся вечером 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки.

Ее накануне пытались провезти в Россию. Попытку ввоза пресекла Белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям.

Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.

Кроме того, главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом.