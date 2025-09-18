3.65 BYN
Во Франции почти 29 тыс. человек протестуют против мер жесткой экономии
Около 29 тыс. человек участвуют в массовых манифестациях по всей Франции. Протесты проходят против мер жесткой экономии, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал TF1 и данные властей.
"Последние данные жандармерии по состоянию на 10 часов (11:00 мск - ред.) свидетельствуют о 252 разрозненных акциях, особенно на западе страны. На настоящий момент насчитывается 28,5 тыс. манифестантов", - говорится в материале.
Как сообщает телеканал BFMTV, 55 человек были задержаны, 7 из них - в Парижском регионе.
18 сентября по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тыс. человек.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 млрд евро вместо ранее намеченных 40 млрд. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 млрд евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.