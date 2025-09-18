Во Франции почти 29 тыс. человек протестуют против мер жесткой экономии

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06daf52e-9f65-492f-96cc-0947308e4878/conversions/b891feb7-4009-4847-a0cd-3cd5a6dea5b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06daf52e-9f65-492f-96cc-0947308e4878/conversions/b891feb7-4009-4847-a0cd-3cd5a6dea5b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06daf52e-9f65-492f-96cc-0947308e4878/conversions/b891feb7-4009-4847-a0cd-3cd5a6dea5b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/06daf52e-9f65-492f-96cc-0947308e4878/conversions/b891feb7-4009-4847-a0cd-3cd5a6dea5b2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Около 29 тыс. человек участвуют в массовых манифестациях по всей Франции. Протесты проходят против мер жесткой экономии, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал TF1 и данные властей.

"Последние данные жандармерии по состоянию на 10 часов (11:00 мск - ред.) свидетельствуют о 252 разрозненных акциях, особенно на западе страны. На настоящий момент насчитывается 28,5 тыс. манифестантов", - говорится в материале.

Как сообщает телеканал BFMTV, 55 человек были задержаны, 7 из них - в Парижском регионе.

18 сентября по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тыс. человек.

В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 млрд евро вместо ранее намеченных 40 млрд. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 млрд евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).