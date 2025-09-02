Стали известны подробности переговоров и закрытых встреч Лукашенко с бизнес-кругами Китая

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8a4bf3e-c3e6-47a4-a598-c270a2886ad0/conversions/2c0bc935-730a-47ec-8399-08b73486ac10-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8a4bf3e-c3e6-47a4-a598-c270a2886ad0/conversions/2c0bc935-730a-47ec-8399-08b73486ac10-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8a4bf3e-c3e6-47a4-a598-c270a2886ad0/conversions/2c0bc935-730a-47ec-8399-08b73486ac10-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8a4bf3e-c3e6-47a4-a598-c270a2886ad0/conversions/2c0bc935-730a-47ec-8399-08b73486ac10-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 сентября провел серию встреч с представителями бизнес-кругов Китая, пишет БЕЛТА.

Вопросам белорусско-китайского сотрудничества в ходе нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай, где накануне завершился саммит ШОС, отводится значительное место в графике главы государства. Ранее в Тяньцзине прошли переговоры белорусского лидера с Председателем КНР Си Цзиньпином, а теперь двусторонняя повестка на высшем уровне получила продолжение в виде контактов с руководством ряда крупнейших китайских компаний. Часть встреч носила закрытый характер.

Обсуждались перспективные проекты, в том числе в таких сферах, как промышленность, автомобиле- и моторостроение, развитие тепличного хозяйства по выращиванию овощей и цветов.

О чем говорил Президент на закрытых встречах?

Информация о том, с кем именно были встречи, и какие вопросы обсуждались, не раскрывается. Но ряд заявлений главы государства пошли в эфир. По ним можно судить, что речь велась о сотрудничестве в промышленности, промкооперации и в частности о производстве двигателей.

"Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы в это непростое для нас время, связанное с различного рода давлением на Беларусь, решили активно работать в Беларуси. Мы это видим, мы это очень ценим. Поэтому моя главная задача сегодня на встрече с вами заверить, что мы свято будем выполнять взятые на себя обязательства. То, что вы производите, это нам очень нужно. Мы умеем делать двигатели. У вас компания очень продвинутая. Это будет хорошая линейка в Беларуси, которой мы, к сожалению, не обладаем, но пытаемся сделать. С вами это будет быстрее. Все это для нас сегодня актуально и нужно", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также сказал о возможности совместной работы по продвижению продукции на рынки развивающихся стран Азии и Африки. Страны, освободившиеся недавно от колониализма и зависимости от других государств, хотели бы иметь равноправные отношения с другими государствами. "Мы продукцию готовы с вами производить и продавать на развивающихся рынках. Вы, как человек практичный, понимаете, что произвести мы можем все. А вот продать при такой острой конкуренции - проблема. Мы готовы быть полезными вам в этом деле", - сказал Президент.

Еще на одной встрече Александра Лукашенко шла речь об автомобилестроении. "Знаю, что вы проявляете определенный интерес к работе в Беларуси. Нам ваша продукция нужна. Вы знаете, на что мы способны в автомобилестроении. При этом мы проявляем большой интерес в производстве совместном с вами в автомобилестроении, которые (производимые товары. - Прим. БЕЛТА) вы сможете продать вместе с нами на тех рынках, которые поближе к Беларуси. Мы всячески будем этому содействовать", - сказал глава государства.

О развитии тепличного хозяйства по китайскому образцу

Две встречи с представителями китайских компаний были посвящены перспективам развития тепличного хозяйства. Китай готов делиться своим технологичным опытом по выращиванию овощей, ягод и цветов - продукции, которая не только востребована на рынке Беларуси, но и имеет хороший экспортный потенциал.

Президент, в частности, провел встречу с руководством компании "Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи" во главе с председателем правления Ваном Шоубо. Эта компания не новичок на рынке Беларуси и уже сотрудничает со Светлогорским ЦКК. В прошлом году между сторонами был подписан контракт на строительство теплицы 4-го поколения для выращивания томатов.

"Вы очень интенсивно и активно сотрудничаете с нашими регионами. У вас новейшие технологии, насколько я владею ситуацией, по проектированию, строительству и эксплуатации тепличных комплексов. Поэтому мы вас ждем в Беларуси. Земель и почвы, пригодной для теплиц, у нас хватает. Если вы используете искусственное орошение и подкормку растений, мы немного умеем это делать. Люди, которые способны работать на этих комплексах, в Беларуси есть", - сказал Президент.

Глава государства также обратил внимание на конкурентные преимущества Беларуси для развития работы в этом направлении: приемлемая стоимость природного газа, достаточные объемы электроэнергии, наличие отечественных удобрений и квалифицированные кадры. Рядом - емкий рынок России, да и в целом в Европе нужна эта продукция. "Поэтому вы можете серьезно развернуться в Беларуси, на нашем рынке", - сказал Президент.

Александр Лукашенко в том числе предлагает впоследствии, если в этом будет необходимость, поставлять выращенную продукцию в Китай. "Я знаю, что вы сейчас частично готовы инвестировать в строительство тепличных комбинатов. Но я уверен, что буквально через год вы захотите построить свои, китайские, с 100 %-м капиталом комбинаты для работы на тех рынках, - сказал он. - Словом, вы можете рассчитывать на поддержку нашего правительства в Беларуси по производству овощной продукции в закрытом грунте. Можете для Китая производить. Вот сколько произведете, столько и заберете в Китай".

Еще одна встреча у Александра Лукашенко в Пекине состоялась с руководством "Шаньдун Хуалян Гринхаус Инжиниринг" во главе с Чэнь Хунляном. Эта компания специализируется на выращивании цветов.

"Вы, наверное, самые богатые и самые желанные гости будете в Беларуси. Я имею в виду то, что мы откуда только не завозим цветочную продукцию. Аж с Эквадора. Поэтому, господин Чэнь, вам ворота открыты. Рынок не освоенный белорусский и российский, да и европейские рынки. Конкуренции практически нет никакой. Если завтра начнете продавать свою прекрасную цветочную продукцию, в том числе и орхидеи, мы будем вам очень благодарны", - сказал глава государства.

Речь, опять же, ведется о возможности строительства в Беларуси тепличных комплексов, но в данном случае по выращиванию цветов. Это, например, розы, орхидеи, хризантемы и другие.

О пользе китайских технологий для Беларуси

По итогам переговоров первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков рассказал журналистам о том, какой эффект ожидается от совместного технологического развития с Китаем. Именно на этом страны намерены сделать акцент в предстоящие годы. Старт этому процессу дали лидеры Беларуси и Китая на состоявшейся в Тяньцзине встрече, и работа уже запущена. "Мы фактически уже в этом году начали цикл инвестиционных проектов (не дожидаясь 2026-2027 годов), которые, на мой взгляд, через 2-3, максимум 4 года, совершенно изменят технологическую структуру нашей страны", - сказал первый вице-премьер.

Серьезный эффект уже дают и переговоры, которые Александр Лукашенко провел во время визита в Китай в начале июня текущего года. "Сегодня мы имеем уже результат этих встреч. Ряд подписанных инвестиционных конкретных проектов на общую сумму на данный момент около 130 млн долларов", - заявил Николай Снопков.

Но эта сумма не учитывает стоимости тех технологий, которые Китай передает Беларуси, а затраты на их разработку весьма высоки. "Например, одна из компаний, с которой сегодня подписан конкретный инвестиционный проект, тратит в год 2 млрд долларов на НИОКР - научно-исследовательские работы. Это, по большому счету, говорит об уровне конечной стоимости подписанных документов", - подчеркнул первый вице-премьер.

Прежде всего речь идет о технологиях в машиностроении, автомобилестроении, в том числе и в сельхозпроизводстве.

В свою очередь министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов заявил о заинтересованности машиностроительного комплекса в современных китайских технологиях. "Новые технологии помогут иметь более конкурентный продукт, который будет выпускать наша страна", - сказал министр.