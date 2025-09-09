3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
"Старые доллары не принимают, навязывают услуги" - Лукашенко упомянул о жалобах людей в адрес банков
В Беларуси не позволят банкам обижать людей надуманными вопросами, типа невозможности обмена старых долларов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает БЕЛТА.
Глава государства констатировал, что в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но в то же время имеются недоработки, которые надо исправлять.
В частности, Александр Лукашенко упомянул о жалобах в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги.
"Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет дисциплинарную ответственность руководителя банка, - подчеркнул глава государства - Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя".