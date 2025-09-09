"Старые доллары не принимают, навязывают услуги" - Лукашенко упомянул о жалобах людей в адрес банков

В Беларуси не позволят банкам обижать людей надуманными вопросами, типа невозможности обмена старых долларов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но в то же время имеются недоработки, которые надо исправлять.

В частности, Александр Лукашенко упомянул о жалобах в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги.