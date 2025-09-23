Турчин пояснил, почему в Беларуси вырос уровень инфляции и от чего зависит ее повышение

На каком уровне сейчас находится инфляция в Беларуси, а также разобрались ли окончательно с формулой справедливости, о которой так часто говорит Президент Беларуси Александр Лукашенко относительно ценообразования. На эти вопросы ответил в проекте "Разговор у Президента" премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Премьер обратил внимание, что инфляция - показатель, который, наверное, в большей степени волнует население. Но это понятно, ведь для населения уровень заработной платы, рост цен являются вопросами, стоящими всегда во главе угла.

"Подчеркну, что цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно, - и для производителя, и для продавца, и для потребителя, однако найти этот баланс всегда очень непросто", - сообщил собеседник.

Есть и объективные экономические предпосылки роста инфляции, от которых никуда нельзя деться. В качестве примера Александр Турчин привел уровень зарплаты, рост которой наблюдается в Беларуси. Логично, что люди должны получать больше, но в среднем в экономике доля заработной платы в себестоимости продукции составляет 25 % (в зависимости от отраслей, где-то она больше, где-то - меньше).

К слову, два года подряд в Беларуси происходит рост реальной заработной платы (в 2024 году она увеличилась на 10 %, в 2025-м - на столько же), а это значит, что в номинале это еще больше, поэтому это не может не влиять на себестоимость продукции и, соответственно, на уровень цен, потому что сегодня белорусские предприятия не обладают таким же уровнем рентабельности, чтобы за счет повышения себестоимости выпускаемой продукции конечная цена товара оставалась такой же, поэтому они вынуждены повышать цену.

Есть и такой фактор, как импортируемая инфляция. В Беларуси значительная часть товаров, продающаяся в магазинах, привозится из-за рубежа, и инфляция в тех странах и курс белорусской валюты тоже оказывают влияние на уровень цен.

"Поэтому это считается сложной, многогранной проблемой. Но правительство эту ситуацию держит под контролем", - заявил премьер-министр Беларуси.

Он подчеркнул и самое главное: нельзя принимать решения в ущерб участникам рынка, нельзя, чтобы предприятия производили продукцию себе в убыток. Надо, чтобы уровень рентабельности был и у предприятий и чтобы для населения уровень цен был приемлем.

"Приведу пример с яблоками. В 2025 году сложились аномальные погодные условия, в связи с чем получили значительно меньший урожай, но мы понимаем, что фермер, который вырастил яблоко, должен хотя бы немного на этом заработать", - отметил Александр Турчин.