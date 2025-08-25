Указом Президента в Беларуси предусматривается создание колледжа МВД

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80cf50ae-3c63-46da-9192-33fba73c3dd4/conversions/c3ed3521-8343-4209-b455-31821e510349-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80cf50ae-3c63-46da-9192-33fba73c3dd4/conversions/c3ed3521-8343-4209-b455-31821e510349-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80cf50ae-3c63-46da-9192-33fba73c3dd4/conversions/c3ed3521-8343-4209-b455-31821e510349-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80cf50ae-3c63-46da-9192-33fba73c3dd4/conversions/c3ed3521-8343-4209-b455-31821e510349-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 августа подписал указ № 317 "Об учреждениях образования", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документом предусматривается создание учреждения среднего специального образования "Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь". Это произойдет путем реорганизации действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД, расположенного в д. Горани Минского района.

Образовательный процесс будет организован на имеющейся материально-технической базе и не потребует значительных финансовых расходов на создание и функционирование колледжа.