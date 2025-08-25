3.69 BYN
Указом Президента в Беларуси предусматривается создание колледжа МВД
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 августа подписал указ № 317 "Об учреждениях образования", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Документом предусматривается создание учреждения среднего специального образования "Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь". Это произойдет путем реорганизации действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД, расположенного в д. Горани Минского района.
Образовательный процесс будет организован на имеющейся материально-технической базе и не потребует значительных финансовых расходов на создание и функционирование колледжа.
Ежегодно планируется готовить около 100 офицеров по наиболее востребованным в органах внутренних дел специальностям из числа граждан, желающих служить в милиции.