Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону
Автор:Редакция news.by
У Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялся разговор по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".
Белорусский лидер поздравил российского коллегу с днем рождения.
Президенты обсудили ряд вопросов, касающихся развития белорусско-российских отношений, международной повестки, обстановки в регионе.
Главы государств сверили часы в части предстоящих контактов - в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится уже на текущей неделе.