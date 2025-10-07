Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону

У Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялся разговор по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого" .

Главы государств сверили часы в части предстоящих контактов - в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится уже на текущей неделе.