Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону

Дворец Независимости в Минске
Фото: belta.by

У Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялся разговор по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер поздравил российского коллегу с днем рождения.

Президенты обсудили ряд вопросов, касающихся развития белорусско-российских отношений, международной повестки, обстановки в регионе.

Главы государств сверили часы в части предстоящих контактов - в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится уже на текущей неделе.

