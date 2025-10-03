В Беларуси доработают проект программы соцэкономразвития на 2026-2030 годы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым создана рабочая группа по доработке проекта программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В состав этой группы включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель правления Национального банка Роман Головченко.