В Беларуси доработают проект программы соцэкономразвития на 2026-2030 годы
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым создана рабочая группа по доработке проекта программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В состав этой группы включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов государственной власти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель правления Национального банка Роман Головченко.
Рабочей группе поручено совместно с правительством доработать проект программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы и доложить о нем главе государства. В последующем документ будет вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания.