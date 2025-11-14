В Беларуси принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС

Будет ли в Беларуси вторая АЭС и как стимулировать электропотребление? Перспективы развития атомной энергетики 14 ноября обсудили на совещании у Президента. 5 лет назад наша страна вступила в новую эру развития, запустив первую атомную электростанцию в Островце. Это укрепило нашу энергетическую безопасность и во многом определило дальнейшее развитие.



Беларусь обеспечила себя доступной и экологически чистой энергией на десятилетия вперед и сегодня входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество. Наши неизменные приоритеты эксплуатации БелАЭС - безопасность и надежность.

Совещание по развитию атомной энергетики у Лукашенко

Лукашенко: Атомная станция изменила облик белорусской энергетики

Президент привел ряд фактов о результатах работы БелАЭС. За все время работы станция выработала более 53 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило полностью отказаться от ее импорта. Также удалось снизить зависимость от природного газа (на 14,5 млрд куб. м), доля которого в генерации энергии доходила до 95 % (сейчас около 65 %), и сэкономить бюджетные средства (более 1,6 млрд долларов).

Кроме того, атомная станция кардинально изменила облик белорусской энергетики. В рамках интеграции БелАЭС в энергосистему реализована масштабная программа модернизации электросетей - реконструировано более 1,7 тыс. км, построены современные подстанции, внедрены прорывные цифровые технологии, повышающие надежность электроснабжения потребителей.

"В стране сформирована новая отрасль экономики, созданы необходимая инфраструктура и современная система подготовки кадров. Всего этого мы не имели. За годы реализации национальной ядерной энергетической программы нами накоплены уникальные компетенции по вопросам проектирования, сооружения, эксплуатации и обслуживания объектов атомной энергетики. Т.е. мы научились благодаря специалистам из Российской Федерации, помощи руководства России строить подобные объекты", - подчеркнул белорусский лидер.

БелАЭС также придала импульс росту энергопотребления. В 2024 году достигнут его исторический максимум - 43,3 млрд кВт·ч. За последние 5 лет прирост составил около 6 млрд кВт·ч.

Александр Лукашенко

"У нас 100 % населения имеет доступ к электроэнергии. При этом в рейтинге стран Европы Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество. По данным рейтинга, опубликованного в июне 2025 года, самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, России и Беларуси", - сказал Президент.

Еще одна важная тема - развитие электротранспорта в стране. Уже сегодня на наших дорогах более 44 тыс. электромобилей. На них приходится почти 2 тыс. станций. Важно, что они равномерно распределены по стране, а не сконцентрированы в крупных городах. Кстати, благодаря атомной энергетике расцвел и Островец - столица белорусских атомщиков.

Президент: Островец стал золотым стандартом для развития районных центров

В своем вступительном слове на совещании глава государства напомнил, что Островец, где построена АЭС, приобрел статус современного и перспективного города.





Численность населения в нем увеличилась почти вдвое - с 8 тыс. до 15 тыс. человек. На станции работают около 3 тыс. человек, 30 % из них - молодежь в возрасте до 32 лет, а средний возраст коллектива - 38 лет.



"Выпускники энергетических факультетов мечтают попасть туда на работу. Прекрасный город. Не надо никого агитировать. По любым специальностям люди туда едут. По благоустройству, инженерной инфраструктуре, уровню доходов (в тройке лидеров по всем регионам) мы считаем Островец золотым стандартом для развития районных центров", - отметил Александр Лукашенко.

"Поменялось отношение белорусов к мирному атому. По данным социологов, в начале строительства БелАЭС его поддерживало 60 % населения, а сегодня с учетом работы и иных положительных факторов - уже более 80 %", - заявил глава государства.

Он констатировал, что новые возможности для экономики с атомной энергетикой видят не только в Беларуси. Это уже глобальный тренд. Сегодня в мире эксплуатируется 416 ядерных реакторов, еще 63 находится на этапе строительства. "Все строят, кто может", - заметил Президент.

Еще один важный вопрос: проработка вопроса о сооружении второй АЭС в Беларуси. Россия готова оказать всестороннюю поддержку.

Лукашенко: Нужно проработать вопрос о сооружении второй АЭС

Президент отметил, что правительству было поручено проработать вопрос о сооружении второй АЭС или как минимум дополнительного 3 энергоблока на действующей станции. В связи с этим он предложил обсудить существенные особенности, преимущества и недостатки этих вариантов.

"С Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мы обсуждали наше сотрудничество в ядерной энергетике в ходе встречи на Мировой атомной неделе в конце сентября этого года. Понимание и поддержка с российской стороны есть, очередь за нами. Мы прежде всего должны определиться, будем или не будем. Если будем, то когда, где, - отметил глава государства. - Это чудо для Беларуси - атомная энергетика".

По итогам большого совещания у Президента принято решение строить на БелАЭС дополнительный третий блок. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Виктор Каранкевич. Однако это не означает, что от второй АЭС отказались в принципе. Исследование площадок на Могилевщине продолжится.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди - сооружения третьего энергоблока, - сказал он. - Параллельно будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где возможно в дальнейшем в условиях роста электропотребления (если потребуется дальнейшее удовлетворение роста электропотребления за счет атомной энергетики) развитие атомной энергетики, именно в Могилевском регионе".