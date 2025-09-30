Внесены изменения в Устав Национального банка Беларуси

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29c84b9a-29e2-4168-8c85-17f890b4cf74/conversions/93ed9599-a742-4ecb-9707-c6c32873511d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29c84b9a-29e2-4168-8c85-17f890b4cf74/conversions/93ed9599-a742-4ecb-9707-c6c32873511d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29c84b9a-29e2-4168-8c85-17f890b4cf74/conversions/93ed9599-a742-4ecb-9707-c6c32873511d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29c84b9a-29e2-4168-8c85-17f890b4cf74/conversions/93ed9599-a742-4ecb-9707-c6c32873511d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Вносятся изменения в Устав Национального банка Беларуси. Это предусмотрено Указом № 345, который Глава государства Александр Лукашенко подписал 30 сентября, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях повышения эффективности деятельности Нацбанка и предусматривает корректировку Указа от 13 июня 2001 года № 320 "Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь".

Законодательно закреплена координирующая роль Национального банка в деятельности государственных органов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, а также иных организаций в рамках выполнения возложенных на него функций.

Указом закреплены полномочия Национального банка по определению порядка открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных рейтинговых агентств на территории Беларуси.

Определено, что формой работы Правления является заседание, конкретизированы способы его проведения.