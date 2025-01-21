Выборы-2025: кто понравился Лукашенко из альтернативных кандидатов

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода рассказал, кто ему понравился из альтернативных кандидатов, сообщает БЕЛТА.

"Предвыборная кампания - о ней вообще не говорю. Стараюсь уравновесить ситуацию. Нас пятеро. Я вижу, что никто там не шумит, не кричит. В прошлый раз у меня спросили в технопарке: "А предвыборная кампания, а вы как тут?" И мне стыдно как-то стало, домой приехал, думаю: я ж действительно за ней не слежу. Нет времени за этим всем наблюдать. Мое главное - обеспечить спокойствие сейчас. Моя главная задача. Думаю, нет, надо все-таки послушать альтернативных кандидатов. И как-то случайно, то ли в семь часов вечера, я включаю телевизор, - кандидаты. Я выдержал полтора человека, честно скажу", - отметил глава государства.

"Мне понравился Сережа Сыранков. Ну нормально. Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему Президенту. Потому что то, что он делает, не расходится с нашей программой. Честно и откровенно человек от коммунистов это сказал. Сказал искренне. Я послушал, когда он изложил свою программу. Ничего нового: мы сохранили свои гиганты-предприятия, мы стараемся поделиться с людьми лишней копейкой", - добавил Александр Лукашенко.

Еще один альтернативный кандидат в числе одного из вопросов озвучил якобы вопрос из народа об оплате учителям за проверку тетрадей. "Тетрадка - это обратная связь учителя с учеником. Или ученика с учителем. Ты дал ему задание, он делает, - ты должен проверить, как ты ему дал это знание, смог ли он. Или диктант, или сочинение написал - что это за человек, он усвоил знания или нет? Если у тебя есть какой-то другой метод - пожалуйста, - сказал глава государства. - То есть не надо учителя заставлять делать то, что он не считает нужным. Не надо тетрадки - ну не надо. Но когда будет контрольное занятие или тебя в школе или районо придут проверять и тебе оценку давать, а ты не будешь знать, а что у тебя за дети, усвоили знания или нет. Вот тогда они тебя оценят. Тетрадь - это метод работы учителя с учеником. Хороший метод. Его никто не отрицает".