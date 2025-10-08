Шатдаун в США грозит увольнениями и потерей зарплат для сотен тысяч госслужащих. Администрация Трампа рассматривает возможность отказа от выплат задним числом 700 тыс. служащих, отправленных в вынужденный отпуск из-за шатдауна, сообщает Reuters.

Юристы Белого дома ссылаются на закон, принятый в 2019 году, который требует отдельного одобрения Конгресса для любых компенсаций после приостановки работы правительства. Таким образом, госслужащие рискуют остаться без денег даже после возобновления финансирования.