3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
"Здорово сработали": Лукашенко оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Автор:Редакция news.by
"Здорово сработали": Лукашенко оценил переговоры Путина и Трампа на Аляскеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05296f88-aad2-40c7-b67b-a89088f0448d/conversions/61abe9c5-7f49-477b-a5c6-45b17e0c7b6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05296f88-aad2-40c7-b67b-a89088f0448d/conversions/61abe9c5-7f49-477b-a5c6-45b17e0c7b6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05296f88-aad2-40c7-b67b-a89088f0448d/conversions/61abe9c5-7f49-477b-a5c6-45b17e0c7b6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05296f88-aad2-40c7-b67b-a89088f0448d/conversions/61abe9c5-7f49-477b-a5c6-45b17e0c7b6d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине дал положительную оценку состоявшейся ранее на Аляске встрече лидеров России и США, информирует БЕЛТА.
"Я вас поздравляю. Вместе с Дональдом Трампом вы провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам очень аплодировали. С двух сторон (не надо говорить "кто-то выиграл, проиграл") вдвоем очень здорово сработали. Я смотрел по Украине - крыть нечем. Только кричат там западнее нас: "Плохо, плохо!" Ну, им все время плохо. Я думаю, и они поумнеют и присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с Президентом США", - сказал Александр Лукашенко.
Фото: ТАСС