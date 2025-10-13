3.69 BYN
13-летняя внучка запустила двигатель трактора: под колесами погиб пенсионер
О трагедии, произошедшей в Ивьевском районе Гродненской области в воскресенье, 12 октября, пишет sputnik.by. Пожилой мужчина решил заправить личный трактор и привлек для помощи 13-летнюю внучку. Подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.
"По данным следствия, вечером 12 октября 65-летний мужчина решил заправить личный трактор. Он попросил 13-летнюю внучку включить зажигание трактора, чтобы проверить уровень топлива. Установлено, что ребенок по ошибке запустила двигатель трактора", - сказано в сообщении в Telegram-канале СК.
По данным следователей, техника сразу двинулась с места, а девочка в силу своего возраста и отсутствия опыта управления трактором не смогла остановить машину.
"Мужчина, пытаясь помочь внучке, попал под колесо, в результате чего получил смертельные травмы", - рассказали в Следственном комитете.
Там отметили, что все обстоятельства произошедшего будут установлены Ивьевским районным отделом СК в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые привели к трагедии.