13-летняя внучка запустила двигатель трактора: под колесами погиб пенсионер

Под колесами трактора погиб пенсионер в Ивьевском районе Гродненской области / Photo Telegram. Следственный комитет Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc895379-9031-49d0-bb87-1a7a9078471c/conversions/89278ca2-21b2-4f15-8ebb-11a4325ded10-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc895379-9031-49d0-bb87-1a7a9078471c/conversions/89278ca2-21b2-4f15-8ebb-11a4325ded10-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc895379-9031-49d0-bb87-1a7a9078471c/conversions/89278ca2-21b2-4f15-8ebb-11a4325ded10-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc895379-9031-49d0-bb87-1a7a9078471c/conversions/89278ca2-21b2-4f15-8ebb-11a4325ded10-xl-___webp_1920.webp 1920w Под колесами трактора погиб пенсионер в Ивьевском районе Гродненской области / Photo Telegram. Следственный комитет Беларуси

О трагедии, произошедшей в Ивьевском районе Гродненской области в воскресенье, 12 октября, пишет sputnik.by. Пожилой мужчина решил заправить личный трактор и привлек для помощи 13-летнюю внучку. Подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, вечером 12 октября 65-летний мужчина решил заправить личный трактор. Он попросил 13-летнюю внучку включить зажигание трактора, чтобы проверить уровень топлива. Установлено, что ребенок по ошибке запустила двигатель трактора", - сказано в сообщении в Telegram-канале СК.

По данным следователей, техника сразу двинулась с места, а девочка в силу своего возраста и отсутствия опыта управления трактором не смогла остановить машину.

"Мужчина, пытаясь помочь внучке, попал под колесо, в результате чего получил смертельные травмы", - рассказали в Следственном комитете.