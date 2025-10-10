Дожди парализовали Санта-Ану: повреждена инфраструктура, система канализации не справляется

Второй по величине и экономическому значению город Сальвадора - Санта-Ана - ушел под воду. Сильные дожди привели к массовым подтоплениям. Потоки воды смывают машины.

Информация о пострадавших пока не поступала. Согласно прогнозам синоптиков, грозы и проливные дожди будут идти в Санта-Ане в течение ближайших пяти дней.