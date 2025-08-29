ДТП с каршерингом в Минске: водитель авто врезался в столб, погибла пассажирка

ДТП на Южной магистрали в Минске. 1 человек погиб, 1 пострадал. По сообщению дорожной милиции, 29 августа днем водитель каршерингового автомобиля совершил столкновение с осветительной мачтой. Предположительно, мужчина во время движения потерял сознание. Пассажир, женщина 47 лет скончалась на месте от полученных травм, ее дочь-подросток в больнице.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, когда это может угрожать безопасности дорожного движения, запрещено. Если водитель почувствовал недомогание, нужно остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует обратиться за медицинской помощью".