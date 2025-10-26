Два ДТП с автобусами произошли 26 октября в Беларуси

Сразу два серьезных ДТП с автобусами произошли 26 октября в Беларуси. В Могилевском районе пригородный MAZ съехал в кювет. Вблизи деревни Любуж 56-летний водитель, двигаясь в сторону Могилева, не справился с управлением. Двоих пассажиров осматривают медики.

Появились подробности аварии под Дзержинском. Как рассказали в Минздраве, 6 человек, пострадавших в ДТП с маршруткой, обратились за медицинской помощью. Всего в салоне находились 13 пассажиров и водитель. Один человек был осмотрен на месте специалистами скорой и уехал самостоятельно. Еще четверо после необходимых исследований направлены на амбулаторное лечение. Один пассажир госпитализирован.

Авария случилась в воскресенье, 26 октября, около 8:30 на 310-м км автодороги М-1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. 45-летний водитель Mercedes Benz Sprinter ехал по маршруту Иваново - Дрогичин - Белоозерск - Минск. По предварительной информации, в какой-то момент он отвлекся от управления на зеркало заднего вида, выехал на правую обочину, совершил наезд на дорожный знак и съехал в кювет.