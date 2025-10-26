Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Два серьезных ДТП произошли в Дзержинском районе и Бобруйске: есть пострадавшие

В Дзержинском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси. По предварительной информации, 45-летний водитель микроавтобуса, двигаясь в направлении Минска, отвлекся от управления на зеркало заднего вида, съехал на правую обочину, где совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет.

Водитель микроавтобуса совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет
В результате ДТП в больницу для обследования доставлены 5 из 13 находившихся в автобусе пассажиров. По результатам оказания медицинской помощи 1 пассажир госпитализирован, а 4 отпущены.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего
Еще одно серьезное ДТП произошло в Бобруйске. Водитель автомобиля совершил столкновение с опорой мачты наружного освещения, в результате чего оказался зажат в салоне. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медикам.

