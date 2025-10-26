Два серьезных ДТП произошли в Дзержинском районе и Бобруйске: есть пострадавшие

В Дзержинском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси. По предварительной информации, 45-летний водитель микроавтобуса, двигаясь в направлении Минска, отвлекся от управления на зеркало заднего вида, съехал на правую обочину, где совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет.





Водитель микроавтобуса совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f4158c8-059f-48da-9ca5-317cf0ae59f6/conversions/1084bc0f-ffcd-4d26-867e-73f4044bae90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f4158c8-059f-48da-9ca5-317cf0ae59f6/conversions/1084bc0f-ffcd-4d26-867e-73f4044bae90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f4158c8-059f-48da-9ca5-317cf0ae59f6/conversions/1084bc0f-ffcd-4d26-867e-73f4044bae90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f4158c8-059f-48da-9ca5-317cf0ae59f6/conversions/1084bc0f-ffcd-4d26-867e-73f4044bae90-xl-___webp_1920.webp 1920w Водитель микроавтобуса совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет

В результате ДТП в больницу для обследования доставлены 5 из 13 находившихся в автобусе пассажиров. По результатам оказания медицинской помощи 1 пассажир госпитализирован, а 4 отпущены.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec2a10b9-5d56-48a2-af4b-86cef024f1ff/conversions/714a8666-d545-4ee3-9d34-5f7a07faf6e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec2a10b9-5d56-48a2-af4b-86cef024f1ff/conversions/714a8666-d545-4ee3-9d34-5f7a07faf6e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec2a10b9-5d56-48a2-af4b-86cef024f1ff/conversions/714a8666-d545-4ee3-9d34-5f7a07faf6e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec2a10b9-5d56-48a2-af4b-86cef024f1ff/conversions/714a8666-d545-4ee3-9d34-5f7a07faf6e4-xl-___webp_1920.webp 1920w Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего