3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Два серьезных ДТП произошли в Дзержинском районе и Бобруйске: есть пострадавшие
В Дзержинском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси. По предварительной информации, 45-летний водитель микроавтобуса, двигаясь в направлении Минска, отвлекся от управления на зеркало заднего вида, съехал на правую обочину, где совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет.
В результате ДТП в больницу для обследования доставлены 5 из 13 находившихся в автобусе пассажиров. По результатам оказания медицинской помощи 1 пассажир госпитализирован, а 4 отпущены.
Еще одно серьезное ДТП произошло в Бобруйске. Водитель автомобиля совершил столкновение с опорой мачты наружного освещения, в результате чего оказался зажат в салоне. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медикам.