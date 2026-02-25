3.74 BYN
Гражданин Великобритании пытался обменять фальшивые фунты в Минске
Английская поддельная валюта ходила в обороте в Лондоне, но была изъята в Минске.
79-летний гость из Великобритании обратился в минский обменник, чтобы поменять привезенную с собой валюту. Мужчина планировал сбыть 5 купюр по 20 английских фунтов стерлингов каждая, однако в ходе осмотра подлинность одного денежного билета у кассира вызвала сомнения.
Правоохранители купюру изъяли и направили в ГКСЭ. Согласно выводам эксперта, предоставленный билет Банка Англии номиналом 20 фунтов действительно оказался фальшивкой.
Виктория Седых, старший эксперт Фрунзенского районного отдела УГКСЭ по Минску:
"Согласно выводам эксперта, предоставленный билет Банка Англии номиналом 20 фунтов образца 2018 года изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, что подтверждается иной цветопередачей изображений, выполненных способом электрофотографической печати, а также имитацией полосовой голограммы с нанесенными текстом и изображениями способом флексографской печати".