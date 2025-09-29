Грузовик насмерть сбил велосипедиста, водитель уехал с места ДТП

В Могилевском районе в воскресенье на дороге местные жители обнаружили труп 57-летнего мужчины. Все указывало на то, что он попал под колеса автомобиля. Милиция объявила план "Перехват". Подозреваемого задержали в Минской области. Оказалось, водитель уже не раз привлекал к себе внимание: свыше 20 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения по линии ГАИ, два раза лишался права управления за нетрезвое вождение.