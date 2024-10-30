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Из-за наводнений и ливней в Испании затоплены целые города, десятки погибших

Испания уходит под воду. Ливни на юго-востоке страны принесли наводнения и разрушения.

В Валенсии погибли не менее 50 человек, многие числятся пропавшими без вести. Закрыты дороги, приостановлено ж/д сообщение. В Андалусии сошел с рельсов пассажирский поезд, к счастью, никто не пострадал. Вода прибывала с такой силой, что сносила автомобили. Местами за сутки выпало 445 литров осадков на квадратный метр.

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Фото ТАСС

Из-за непогоды испанское метеорологическое агентство объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую в некоторых частях Андалусии.

К наводнениям готовятся на юго-востоке Франции - там эвакуировали почти 2 тысячи человек.

Изображение
Фото ТАСС
Испаниянаводнение

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