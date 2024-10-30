Из-за наводнений и ливней в Испании затоплены целые города, десятки погибших

В Валенсии погибли не менее 50 человек, многие числятся пропавшими без вести. Закрыты дороги, приостановлено ж/д сообщение. В Андалусии сошел с рельсов пассажирский поезд, к счастью, никто не пострадал. Вода прибывала с такой силой, что сносила автомобили. Местами за сутки выпало 445 литров осадков на квадратный метр.