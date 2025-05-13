Хитрую схему мошенничества на маркетплейсах придумали два брата

Мошенническая схема, которую придумал житель Коломны. Предварительно установлено, что за неделю злоумышленник вместе со своим братом заказали в онлайн-магазине инструменты и строительные товары на 100 млн российских рублей. Затем на банковскую карту одного из них начислялись бонусы, на которые те сразу покупали компьютерную технику и комплектующие к ней на аффилированном с банком маркетплейсе.