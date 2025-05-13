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Хитрую схему мошенничества на маркетплейсах придумали два брата
Мошенническая схема, которую придумал житель Коломны. Предварительно установлено, что за неделю злоумышленник вместе со своим братом заказали в онлайн-магазине инструменты и строительные товары на 100 млн российских рублей. Затем на банковскую карту одного из них начислялись бонусы, на которые те сразу покупали компьютерную технику и комплектующие к ней на аффилированном с банком маркетплейсе.
После получения покупок аферисты отменяли заказы, за которые им начислили баллы. А банк уже не мог списать бонусы, потому что братья к этому моменту тратили их на технику, которую впоследствии продавали.