Латвийские военные выбросили иностранцев на территорию Беларуси
Автор:Редакция news.by
Беженцев из Эритреи выбросили на территорию Беларуси латвийские военные - один из иностранцев погиб.
В Браславском районе белорусские пограничники нашли двух иностранцев - избитые люди несли тело своего товарища. С помощью переводчика они рассказали, что находились втроем на территории Латвии.
Во время избиения латвийскими военными один из беженцев умер. После этого иностранцев привезли к границе с Беларусью. Выжившим оказана медицинская помощь. В СК проводят проверку.