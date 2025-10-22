Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Латвийские военные выбросили иностранцев на территорию Беларуси

Беженцев из Эритреи выбросили на территорию Беларуси латвийские военные - один из иностранцев погиб.

В Браславском районе белорусские пограничники нашли двух иностранцев - избитые люди несли тело своего товарища. С помощью переводчика они рассказали, что находились втроем на территории Латвии.

Во время избиения латвийскими военными один из беженцев умер. После этого иностранцев привезли к границе с Беларусью. Выжившим оказана медицинская помощь. В СК проводят проверку.

