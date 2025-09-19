Минчане стали получать фейковую рассылку от имени руководства Мингорисполкома

Если вам в мессенджере пришло сообщение от властей города, не спешите на него отвечать. За этим могут скрываться кибераферисты.

Жителям белорусской столицы стала приходить фейковая рассылка от имени руководства Мингорисполкома с требованием явиться на совещание, сообщили в милиции.

На первый взгляд профили действительно выглядят правдоподобно - аккаунты, привязанные к иностранным номерам, содержат настоящие фотографии руководителей, взятые из интернета, что вводит людей в заблуждение.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника УПК ГУВД Минска: