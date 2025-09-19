3.65 BYN
Минчане стали получать фейковую рассылку от имени руководства Мингорисполкома
Если вам в мессенджере пришло сообщение от властей города, не спешите на него отвечать. За этим могут скрываться кибераферисты.
Жителям белорусской столицы стала приходить фейковая рассылка от имени руководства Мингорисполкома с требованием явиться на совещание, сообщили в милиции.
На первый взгляд профили действительно выглядят правдоподобно - аккаунты, привязанные к иностранным номерам, содержат настоящие фотографии руководителей, взятые из интернета, что вводит людей в заблуждение.
Дмитрий Шевелев, заместитель начальника УПК ГУВД Минска:
"В случае неявки гражданам поступает звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов, которые угрожают обыском и требуют "задекларировать" имеющиеся дома наличные. На самом деле это обман: забрав деньги, мошенники исчезнут с ними. Оперативники подразделений по противодействию киберпреступности проводят по данному факту проверку. Если вы стали жертвой аналогичной схемы обмана, сообщите об этом по телефону 102 или в территориальный орган внутренних дел".