Минчанин стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль через интернет

Виртуальный автомобиль - реальные убытки. Минчанин стал жертвой автомошенников в Сети - подробностями расследования поделились в СК. По данным следствия, работники минской организации по продаже авто искали в Сети поставщиков для дальнейшего сотрудничества. В одном из мессенджеров они наткнулись на рекламное объявление российской компании. Изучив информацию о фирме, которая находилась в общем доступе и, не обнаружив подвоха, связались с менеджером организации. По видеосвязи два якобы сотрудника рассказывали об услугах по подбору и транспортировке машин, высылали всю необходимую информацию и фото автомобилей. Кроме того, директору столичного предприятия предоставили контакты якобы клиентов, которые уже приобретали транспортные средства через контрагента, лжепокупатели подтвердили качество услуг компании. Прежде чем оформлять заказы для потребителей, работник минской фирмы решил приобрести транспорт для себя. "Представитель" организации якобы провел индивидуальный осмотр и выездную диагностику выбранного авто. Договор быстро оформили, заказчику выслали нужные бумаги и видео погрузки авто на эвакуатор.

Мария Трушинская, официальный представитель СК Беларуси: "Заказчику предоставили криптоадрес, объяснив это сложностями с международными переводами. Он перечислил предоплату и вскоре после этого лжеменеджер прислал ему фотографии автомобиля в транспортировочном боксе, уверяя, что именно в нем заказ будет доставлен. Уверенность в происходящем стала рушиться, когда так называемый менеджер начал затягивать сроки предоставления документов и одновременно настойчиво предлагал оформить новые заказы. Перестраховываясь, минчанин заявил, что после получения документов на автомобиль будет рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве. Только тогда ему выслали накладную, где неожиданно появилось название другой фирмы, с представителями которой он связался, заподозрив подвох. Они подтвердили, документ соответствует их шаблону, но указанный в нем груз перевозился еще в 2024 году. Октябрьским районным отделом Следственного комитета города Минска возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".