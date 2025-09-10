Минздрав хуситов: минимум 9 человек погибли из-за ударов Израиля по Йемену

По меньшей мере 9 человек погибли, 118 получили ранения в результате авиаударов Израиля по йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф, которые находятся под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав хуситов.