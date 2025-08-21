Мошенник, набравший долгов более чем на 400 тыс. рублей, задержан в Минске. На протяжении более двух лет мужчина под различными предлогами занимал у знакомых крупные суммы - от 1 тыс. до 15 тыс долларов, однако обязательства не выполнял. Среди схем инвестиции в бизнес по перепродаже автозапчастей, приобретение автомобилей в рассрочку по завышенной цене и даже просьбы помочь якобы тяжелобольной матери. Своим кредиторам он обещал значительную прибыль от перепродажи автозапчастей. Тем же людям, у которых якобы покупал автомобили в рассрочку, гарантировал выплату полной суммы в течение 1-2 месяцев.