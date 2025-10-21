Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На НПЗ "Лукойла" в Румынии прогремел взрыв

Разрушительный взрыв прогремел на НПЗ в Румынии. В результате инцидента на предприятии в городе Плоешть пострадал один человек.

Вполне возможно, что речь идет о диверсии, которая является продолжением бомбовой войны против нефтегазовой инфраструктуры Евросоюза. Румынское предприятие принадлежит российскому "Лукойлу".

На днях украинский диверсант, причастный к организации подрыва "Северных потоков", был освобожден из-под стражи польским судом.

Если инцидент в Румынии рукотворен, речь вполне может идти об очередном акте диверсионной войны против ЕС и почерк преступников выглядит вполне узнаваемым.

