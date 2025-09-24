На Тайване супертайфун "Рагаса" унес жизни 14 человек

14 человек погибли и более 120 пропали без вести на Тайване после сильнейшего тайфуна "Рагаса". Еще 18 человек получили ранения.

Стихия нанесла катастрофические разрушения на острове. В одном из уездов вышло из берегов озеро, и потоки воды смыли мост. Эвакуировано свыше 7 тыс. человек. Ранее супертайфун спровоцировал наводнения и оползни на севере Филиппин. Там погибли три человека, еще пять пропали без вести, а более 17 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.