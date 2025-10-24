3.67 BYN
На ж/д вокзале в Житомирской области произошел взрыв - есть погибшие
Автор:Редакция news.by
По меньшей мере четыре человека погибли и 12 ранены в результате взрыва на железнодорожном вокзале в городе Овруче Житомирской области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на украинские СМИ.
Предварительно установлено, что пограничники проверяли документы у пассажиров поезда, когда на перроне один из мужчин достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв.
Погиб сам мужчина - 23-летний житель Харькова, а также три женщины 29, 58 и 82 лет - жительницы Коростенского района и пограничница.
Фото ГПСУ