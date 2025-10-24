На ж/д вокзале в Житомирской области произошел взрыв - есть погибшие

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b2e85e-bf47-466c-8622-528028df16ce/conversions/6ca4661b-3d7f-46b9-a346-ab7e1485ff63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b2e85e-bf47-466c-8622-528028df16ce/conversions/6ca4661b-3d7f-46b9-a346-ab7e1485ff63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b2e85e-bf47-466c-8622-528028df16ce/conversions/6ca4661b-3d7f-46b9-a346-ab7e1485ff63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02b2e85e-bf47-466c-8622-528028df16ce/conversions/6ca4661b-3d7f-46b9-a346-ab7e1485ff63-xl-___webp_1920.webp 1920w

По меньшей мере четыре человека погибли и 12 ранены в результате взрыва на железнодорожном вокзале в городе Овруче Житомирской области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на украинские СМИ.

Предварительно установлено, что пограничники проверяли документы у пассажиров поезда, когда на перроне один из мужчин достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

Погиб сам мужчина - 23-летний житель Харькова, а также три женщины 29, 58 и 82 лет - жительницы Коростенского района и пограничница.