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Останки около 40 человек обнаружили на стройплощадке в Минске

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Фото: pixabay

Человеческие останки периода Великой Отечественной войны обнаружили на территории строительной площадки в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску.

Костные останки обнаружили строители при раскопке котлована на участке местности по улице Минина.

Следственно-оперативная группа с привлечением специалистов ГКСЭ осмотрела место происшествия, обнаружила и изъяла более 700 фрагментов костных останков.

Предположительно, захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны. Для установления давности захоронения, а также биологического возраста людей, чьи костные останки обнаружены, а это около 40 человек, назначены медико-криминалистические экспертизы.

По данному факту Московским (города Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.