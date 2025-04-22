Под Прагой горит мусорная свалка - пострадали не менее 12 спасателей

Серьезный пожар вспыхнул недалеко от Праги. Горит свалка сыпучих пластмасс вблизи Рынхольца в регионе Раковник.

На борьбу с токсичным пламенем дополнительно брошены 250 пожарных. В районе действует особый уровень тревоги. Пострадали уже не менее 12 спасателей, большинство - из-за перегрева.