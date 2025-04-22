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Под Прагой горит мусорная свалка - пострадали не менее 12 спасателей
Серьезный пожар вспыхнул недалеко от Праги. Горит свалка сыпучих пластмасс вблизи Рынхольца в регионе Раковник.
На борьбу с токсичным пламенем дополнительно брошены 250 пожарных. В районе действует особый уровень тревоги. Пострадали уже не менее 12 спасателей, большинство - из-за перегрева.
Сообщение о возгорании поступило накануне вечером. Высота горы пластмассового мусора составила около 5 метров. За ночь пожарным удалось локализовать только часть огня. Но ситуация по-прежнему серьезная: из-за сильных порывов ветра пожар может охватить новые территории.