Подработка 18-летнего минчанина может стоить ему больше 10 лет лишения свободы
Автор:Редакция news.by
Нашел работу по объявлению, которая может стоить ему больше 10 лет лишения свободы. В Минске задержан 18-летний закладчик психотропа. Дома у минчанина оперативники нашли мефедрон и гашиш.
Как потом рассказал парень, он увидел объявление на улице и откликнулся на предложение. Но подработка оказалась криминальной. Его карьера длилась месяц, как ее остановили сотрудники наркоконтроля.