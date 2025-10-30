Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Подработка 18-летнего минчанина может стоить ему больше 10 лет лишения свободы

Нашел работу по объявлению, которая может стоить ему больше 10 лет лишения свободы. В Минске задержан 18-летний закладчик психотропа. Дома у минчанина оперативники нашли мефедрон и гашиш.

Как потом рассказал парень, он увидел объявление на улице и откликнулся на предложение. Но подработка оказалась криминальной. Его карьера длилась месяц, как ее остановили сотрудники наркоконтроля. 

Разделы:

ПроисшествияЗона X

Теги:

наркотики