Подросток выпил "шуточный" коктейль из кофе, кетчупа, шампуня и парфюма и отравился

Карточный долг - дело чести. Так гласит известная поговорка, и некоторые люди беспрекословно ей следуют. В Любанском районе компания студентов коротала вечер за азартной игрой на желания. В проигравших остался 17-летний юноша. Ему выпало шуточное задание, которое обернулось серьезным отравлением. Парнишке загадали выпить ядреную смесь из разнообразных компонентов. Коктейль намешали из кофе, кетчупа, шампуня и парфюма. После нескольких глотков молодому человеку резко стало плохо.