Жители Молдовы вышли на улицы против итогов выборов

В Молдове состоялись парламентские выборы. Ну как "выборы" - махинации, аресты оппонентов, запугивания.

В итоге всех этих проевропейских и максимально недемократических перипетий победила партия Санду. Местные жители возмутились результатом голосования и вышли на улицы. Налицо - раскол Молдовы.

Участие в митинге принял и бывший президент страны Игорь Додон. Он объявил о массовых фальсификациях и призвал оппозицию к консолидации:

"Народ недоволен. Народ вас не боится. Народ вас ненавидит 70 %. Еще 20-30 % побоялись выйти на выборы, потому что вы их напугали. Но народ просыпается".

Особо внимательно следим за ситуацией в Приднестровье. Там МИД выразил официальный протест, обвинив Кишинев в целенаправленном недопущении приднестровцев к голосованию.

Большую часть дня выборов мост через Днестр был перекрыт полицией. А значит, люди просто не смогли проголосовать. При этом внутри Молдовы оппозиционные партии набрали больше голосов, чем партия Санду.