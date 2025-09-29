Смотреть онлайнПрограмма ТВ
III Игры стран СНГ: у белорусов медали в плавании, самбо и тхэквондо

Победный триумф белорусов с радостью наблюдаем в эти дни на III Играх стран СНГ в Азербайджане. Сейчас удерживаем вторую позицию в общекомандном зачете. Сегодня в копилку наград добавили пловцы - плюс 8 медалей. Эстафету подхватили самбисты и тхэквондисты.

Церемония открытия на городском стадионе Гянджа накануне подчеркнула истинные ценности олимпизма. Где не должно быть места совершенно несправедливым отстранениям.

Белорусская делегация по праву выступает под своими национальными символами. Сегодня в финале тхэквондо за медаль наивысшего достоинства сражался белорус Александр Козлов, и показал такое упорство, которое позволило ему добиться победы. Этот момент для молодого парня особенный в его спортивной биографии.

Александр Козлов, чемпион III Игра стран СНГ в тхэквондо:

"Я искренне горд за свою страну. В последнее время нам запрещают выступать с национальной символикой. Я считаю, что я был обязан это сделать".

Белорусская школа самбо

Тем временем в городе Гейгель стремительно за один день финишировал турнир у самбистов. На кону было всего 8 комплектов медалей. Белорусы дважды поднимались на пьедестал почета. Артем Ковтюх завоевал бронзу, а Павел Мищенко - серебро. Но кроме прекрасного выступления парень отметился и большим поступком. В своем предварительном бою соперник получил травму и не смог самостоятельно уйти с ковра. Наш атлет готов подставить плечо!

Не только самбо и тхэквондо мы были едины. Пловцы порадовали нас.

